Ranieri: una grande reazione da Cagliari 

C’è modo e modo di perdere, aveva detto, piuttosto stizzito, dopo il ko con il Milan in Coppa Italia. C’è anche modo e modo di pareggiare e stavolta Claudio Ranieri si beve tutto d’un fiato il bicchiere mezzo pieno. «È un risultato che dà delle risultanze positive», mette subito le mani avanti l’allenatore del Cagliari che puntava al bersaglio grosso, ieri allo stadio “Via del mare”, ma visto come si era messa la partita, si tiene stretti il punto conquistato e i segnali mostrati dalla sua squadra. «Abbiamo avuto la forza di reagire e fatto una gran bella partita», sottolinea orgoglioso e sempre più convinto che, nonostante alcuni passi falsi, sia questa la strada giusta. «Anche se dobbiamo migliorare nel girone di ritorno. Quindici punti più quindici fanno trenta e non basterebbero per salvarci».

L’atteggiamento

«Volevamo il risultato, i ragazzi si sono impegnati tanto e sono soddisfatto per quello che hanno fatto e cercato di fare in ogni situazione». Alla faccia dell’emergenza. «Questo è un punto che arriva nonostante le tante assenze e altri giocatori non al meglio», sottolinea non a caso Ranieri, che pesa la prestazione di ogni singolo rossoblù. «Avevo la necessità di far capire ad alcuni giocatori dove si devono posizionare», puntualizza. «Ho avuto le risposte che cercavo. Come sempre. Tranne la prestazione col Milan, del resto, non mi posso certo lamentare di questo splendido gruppo. Abbiamo fatto bene con l'Empoli, lottando. E anche oggi non ci siamo risparmiati giocando ogni palla come se fosse la più importante».

I tifosi

Il Cagliari tira fuori la testa dall’acqua, si rilascia il Verona alle spalle e respira. «Il campionato è duro per noi, ma lo è anche per le altre squadre», tiene a precisare. «Ci sarà da lottare e soffrire fino all'ultima giornata sperando di salvare il Cagliari. Non vorrei essere ripetitivo ma siamo gli ultimi arrivati in Serie A, ci siamo pian piano assestati e adattati. E in Serie A ci vogliamo restare». Soprattutto per i tifosi. Anche ieri a Lecce erano oltre duecento, encomiabili considerate le difficoltà per raggiungere il Salento dalla Sardegna. «Rappresentiamo un’isola intera, abbiamo tifosi meravigliosi, anche stavolta ci hanno fatto sentire il loro calore e noi mettiamo in campo tutto per renderli felici ed orgogliosi. Poi non sempre si può far bene. Ma la prestazione c'è».

Le scelte

Squadra compatta, proprio come piace a lui. «Ho visto un buon Lecce. Ma noi abbiamo iniziato molto bene. Purtroppo abbiamo sofferto nelle palle inattive, nei calci d’angolo in particolare e alcune loro ripartenze. Però non ci siamo mai disuniti, non abbiamo mai mollato. Nel secondo tempo poi abbiamo cercato il pareggio e ce lo siamo presi». Petagna? «Stava tra Pongracic e Baschirotto, due energumeni, ha dovuto lottare parecchio, ha fatto davvero un grande lavoro sporco». Pavoletti? «Poteva fare tranquillamente qualche minuto, ma avendo pareggiato mi sono tenuto tutte le carte in mano. Cambiare per cambiare non serve. In quel momento la squadra stava andando bene, i ragazzi stavano correndo tutti. Giusto quando ho visto Makoumbou e Oristanio stremati, ho deciso di sostituirli». Punto d’oro. Ora testa al Bologna.

RIPRODUZIONE RISERVATA