«Ranieri un pezzo di storia del calcio»  

Monza. «Il Cagliari è nel momento migliore della sua stagione: viene da quattro risultati utili, è una squadra rognosa e ha giocatori bravi individualmente. Conosco bene i principi di gioco di mister Claudio Ranieri: è un pezzo di storia del calcio internazionale». Queste le parole con cui l'allenatore del Monza, Raffaele Palladino, presenta la sfida di questo pomeriggio allo U-Power Stadium.

La Nazionale

«Abbiamo fatto un anno insieme molto bello alla Juventus», prosegue Palladino. Che parla anche del commissario tecnico della Nazionale, Luciano Spalletti, in vista delle imminenti convocazioni. «Con il ct abbiamo un ottimo rapporto, saprà lui chi convocare. Quanti del Monza? Spero tutti», sorride Palladino. «Lui guarda in casa nostra, abbiamo avuto modo di parlare: segue i nostri ragazzi e spero che potremo dare una mano alla nostra Nazionale».

I protagonisti

L'allenatore del Monza si sofferma poi su Dany Mota Carvalho e sulla della rete in rovesciata al Genoa. «L'ho punzecchiato al momento giusto, pensavo lui potesse essere questo giocatore: il merito è tutto suo», tiene a precisare Palladino. «Mi aspettavo molto da lui, mi aspettavo questo, pensavo che potesse essere questo giocatore», prosegue l’emergente tecnico dei brianzoli, che elogia il percorso di crescita anche di altri singoli: «Birindelli per esempio è cresciuto molto, penso anche a Bondo, Colpani, Akpa-Akpro e Andrea Carboni. Vorrei citarli tutti. La crescita individuale aiuta al gruppo», conferma Palladino, che contro il Cagliari, oggi allo U-Power Stadium, recupera Roberto Gagliardini ma non Danilo D'Ambrosio, Samuele Vignato e Davide Bettella.

