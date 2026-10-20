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Sestu.
21 ottobre 2026 alle 00:35

Ranieri Ugo, il busto arriva in biblioteca 

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Dopo gli ultimi ritocchi, il busto di Ranieri Ugo fa finalmente bella mostra di sé nell’omonima biblioteca di Sestu, che per coincidenza si trova vicino a piazza Primo Maggio, dove una volta sorgeva la casa dello scrittore, poeta e giornalista.

Noto anche con il nome d’arte di Paolo Hardy, fondò “La Piccola Rivista” e collaborò con L’Unione Sarda, ed ebbe come amici Grazia Deledda e Gabriele d’Annunzio. Come avvocato, rappresentò anche il Comune di Sestu. La statua è opera dello scultore Benito Pili, che ne ha curato anche il restauro. Per anni è rimasta in un angolo del Municipio, a un certo punto è stata anche spostata per terra perché rischiava di cadere dal piedistallo. Pochi giorni fa il restauro e il trasporto in biblioteca. «È un segno tangibile di gratitudine e ispirazione per un uomo che ha saputo unire l’impegno civile per Sestu alla promozione della cultura sarda in Italia», commenta il sindaco Michele Cossa. ( g.l.p. )

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