Ranieri Ugo, il busto arriva in biblioteca 

Dopo gli ultimi ritocchi, il busto di Ranieri Ugo fa finalmente bella mostra di sé nell’omonima biblioteca di Sestu, che per coincidenza si trova vicino a piazza Primo Maggio, dove una volta sorgeva la casa dello scrittore, poeta e giornalista.

Noto anche con il nome d’arte di Paolo Hardy, fondò “La Piccola Rivista” e collaborò con L’Unione Sarda, ed ebbe come amici Grazia Deledda e Gabriele d’Annunzio. Come avvocato, rappresentò anche il Comune di Sestu. La statua è opera dello scultore Benito Pili, che ne ha curato anche il restauro. Per anni è rimasta in un angolo del Municipio, a un certo punto è stata anche spostata per terra perché rischiava di cadere dal piedistallo. Pochi giorni fa il restauro e il trasporto in biblioteca. «È un segno tangibile di gratitudine e ispirazione per un uomo che ha saputo unire l’impegno civile per Sestu alla promozione della cultura sarda in Italia», commenta il sindaco Michele Cossa. ( g.l.p. )

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