Ranieri trattiene la gioia «Ai ragazzi ho detto subito: non abbiamo fatto nulla» 

Claudio Ranieri sorride. Perché dopo una corsa a perdifiato, il suo Cagliari, raccolto a fine girone d'andata a un passo dai playout, centra la finalissima dei playoff promozione e ora si giocherà la Serie A con il Bari in 180 minuti. Grazie a una partita da combattimento, cuore e tanta corsa, come aveva anticipato nella conferenza dell'antivigilia. Il Cagliari è in finale: «Siamo soddisfatti, abbiamo fatto tanto. Ma, come ho detto ai ragazzi, ancora non abbiamo fatto nulla», il primo postulato.

Grazie ai tifosi

Quei 1300 cuori rossoblù al Tardini hanno soffiato dietro la squadra. E a loro, che lo applaudono anche durante le interviste a bordo campo, Ranieri rivolge il suo pensiero: «I nostri tifosi sono stupendi. Peccato solo che la Domus abbia appena 16.000 posti. Perché ora sfideremo un Bari che ha una grande squadra, un grande pubblico e un grande stadio. Ma se anche noi avessimo uno stadio così faremmo 50.000 spettatori per questa partita...». Nei pensieri del tecnico, però, ci sono soprattutto i suoi ragazzi, «uno dei gruppi migliori mai avuti in carriera», si lascia sfuggire questo signore che, a 71 anni, ha deciso di tornare ad allenare in Serie B per amore. «Per me non è facile allenare il Cagliari, come anche allenare la Roma, perché questa squadra ce l'ho nel cuore. Questi ragazzi, quando sono arrivato, erano demoralizzati e insieme abbiamo costruito un grande gruppo».

Le trappole

Una settimana a fare i complimenti al Parma, ma nel frattempo Ranieri ha preparato una serie di trappole che sono scattate alla perfezione o quasi. «L'idea era quella di attaccarli subito. Ai ragazzi l'avevo detto: se ci chiudiamo per cercare il pareggio la perdiamo, se proviamo a vincerla la vinciamo o la pareggiamo. Dovevamo pressarli meglio rispetto all'andata, siamo stati bravi a non permettere il solito palleggio, costringendoli a giocare sugli esterni, senza lasciare la giocata pulita». Missione riuscita soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa, subito due cambi: «Per non bruciare uno slot, ho tolto Kourfalidis che stava facendo bene, ma mi era sembrato un po' stanco e Dossena per non rischiare l'espulsione dopo il giallo». La ripresa di sofferenza: «Perché il Parma ha buttato dentro le sue bocche da fuoco, erano più freschi. Noi ci siamo messi a cinque. Ma è stato importante soprattutto un gruppo che, lo ripeto, ha un grande cuore e che ha giocato una buonissima partita. Loro hanno messo in campo la disperazione, o la va o la spacca, entrambi siamo andati vicini al gol. Soprattutto Luvumbo, che però aveva segnato all'andata. Va bene così». Applausi per tutti, menzione speciale per Makoumbou: «Per me è un centrocampista “box-to-box”, una mezzala, ma sta facendo molto bene da play. A volte fa troppi tocchi e gli ho promesso che se gli vedrò fare due passaggi di fila in avanti, gli regalerò una bottiglia di champagne. E quando scommetto, so di vincere...».