Ranieri tiene alta l’asticella: sotto i 35-36 punti si rischia 

Assemini. Il cuore ancora in subbuglio per l’impresa di San Siro, con la testa, però, sempre rivolta all’obiettivo. «Stiamo facendo bene, ma ci sono altre prove da affrontare. Sappiamo che le insidie sono sempre dietro l’angolo, perciò dobbiamo avere il giusto equilibrio. Dall’euforia allo sconforto passa poco, invece l’uomo giusto, l’uomo forte, riesce sempre a stare a metà, nel giusto equilibrio». Già la premessa è un guanto di sfida e rievoca ricordi intriganti. Così come aveva fatto dopo il successo sull’Atalanta, Claudio Ranieri torna sul concetto dell’equilibrio espresso magistralmente dallo scrittore inglese Kipling in una delle sue più belle poesie (“Se”) per bilanciare il Cagliari tra la gara pareggiata con l’Inter e quella che verrà contro la Juventus. E riporta tutti sulla terra, non solo la squadra evidentemente: «La quota salvezza non è cambiata, dobbiamo arrivare lassù. Sotto i 35-36 punti si rischia. Dobbiamo spingere, senza paura. Lo abbiamo visto in quest’ultimo turno, noi a Milano, ma anche le altre. Nessuno si vuole arrendere e non ci sono risultati scontati».

La Juventus

Tutti sul pezzo, dunque. E non ingannino i risultati altalenanti della Juventus. «È una squadra che sa il fatto suo, così come il suo allenatore», chiarisce subito Ranieri nella conferenza stampa al “Crai Sport Center” di Assemini in vista dell’atteso match di domani alla Domus. «Sa difendere come nessuna in Europa, è quella che fa toccare meno palloni agli avversari dentro la propria area». Non solo. «Sa trovare il gol con facilità. È micidiale quando riparte con quei giocatori là davanti ed è stra-micidiale nelle palle inattive». Tradotto: «Dovremo fare una partita di grande attenzione e voglia di lottare su ogni palla».

Le scelte

Da San Siro con un pari prezioso e una bella ricarica di autostima per tutti, allenatore compreso. «La soddisfazione è innanzitutto per il punto, ma anche per le scelte, certo», ammette Ranieri. «Ho messo gente che ero sicuro che mi avrebbe dato quella risposta. Chissà quante me ne avrete detto quando è uscita la formazione. “Sto pazzo. Sto vecchio rimbambito”. Ma è normale, è giusto così. Purtroppo l’allenatore è bravo solo quando vince. Ma io sono contento per i ragazzi, loro stessi non sapevano niente. Solo a Di Pardo ho detto qualche giorno prima: “Sto pensando a te, tieniti pronto perché ti voglio vedere, ma non ti prometto nulla”. Anche perché davvero scelgo la notte prima».

I protagonisti

Uno dei segreti di Ranieri è proprio quello di saper coinvolgere tutti. Ha comunque i suoi punti di riferimento e su Mina si sbilancia non poco, come forse non ha mai fatto per altri giocatori: «Sta diventando imprescindibile, dà sicurezza a tutta la squadra. Avere due giorni in meno per recuperare è un bel rebus, però il ragazzo c’è, è determinato ed è logico che lo metta in campo. Non sono così autolesionista da non farlo giocare». La metamorfosi di Shomurodov? «Era arrivato un po’ demoralizzato dalle precedenti esperienze. Piano piano, però, ha capito che io non guardo in faccia nessuno e che se vuoi giocare devi dare il cento per cento. È un giocatore di grande visione di gioco, qualità, velocità. E trova la porta. È tornato al suo rendimento». L’unica nota stonata di San Siro è stato probabilmente Jankto, sostituito dopo soli ventotto minuti. «Io ero contento di come attaccava, però vedevo che non rientrava a sufficienza per proteggere il fianco sinistro. A quel punto ho dovuto cambiare», spiega Ranieri. «Mi dispiace per il ragazzo ma gliel’ho spiegato: non l’ho tolto perché stava giocando male, ma avevo bisogno di un’altra pedina che mi potesse fare un altro tipo di lavoro». Chi, invece, non tradisce mai le attese, ormai, è Luvumbo: «Crea squilibrio, inizia a essere temuto dalle squadre avversarie. È un pericolo costante e con lui in campo hai sempre la consapevolezza che la situazione si possa risolvere da un momento all’altro. Il più delle volte gli viene fatto fallo, ma per il suo modo di giocare, in velocità, magari, l’arbitro non è così sicuro se è stato preso o toccato solo leggermente». Ranieri, invece, non ha avuto mai il minimo dubbio sulle sue qualità ed è pronto a scagliare la sua freccia angolana sulla Juventus.

