Ranieri spiazza tutti: non sarà Gasperini il tecnico della Roma 

Il futuro allenatore della Roma, almeno ad oggi, resta un mister X. Anche se Claudio Ranieri, a poche ore dalla gara con il Lecce, qualche indicazione l'ha data, come quando ha escluso dalla corsa Gian Piero Gasperini. «Non sarà lui», ha detto categorico. «Così come nessuno dei nomi emersi fino a questo momento, perché tutti quelli con cui ho parlato non sono usciti. E questo mi fa capire che siamo sulla buona strada».

Dunque massimo riserbo, in perfetto stile Friedkin, proprio come quando a gran sorpresa poi arrivò José Mourinho. E a chi prova a chiedere a Ranieri quando sarà la scadenza ultima per conoscere il nome, la risposta lascia aperta a più interpretazioni. «Quando il presidente deciderà di dirvelo», la replica schietta. Come a intendere che una decisione potrebbe esser stata già presa. Poi una precisazione («se restassi io perderemmo un altro anno. Non sono il futuro della Roma, chi verrà lo sarà e prima arriva e meglio è») e un indizio («la piazza nella scelta è importante, ma la piazza ama chi fa bene alla Roma. Può darsi che all'inizio non venga apprezzato il nome, anche se credo di sì. Chi viene comunque deve far bene e deve sapere che per i primi due mercati non possiamo fare spese pazze»). Intanto l'unica certezza, oggi, è che il nome del futuro allenatore uscirà dalla lista studiata da Ranieri e Ghisolfi, consegnata ai Friedkin, al quale spetta l'ultima parola. E anche della proprietà è tornato a parlare Ranieri: «Che un presidente parli o meno non importa, l'unica cosa che conta è che Friedkin vuole fare grande la Roma. Preferisco qualcuno che non parli e che punti sui fatti».

