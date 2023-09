Ranieri soddisfatto, va oltre il pari 

«Il risultato non mi soddisfa, è logico. Non mi può soddisfare visto come è andata la partita. Ma mi soddisfa la prestazione. Ho visto partecipazione, determinazione». E i rimpianti – paradossalmente – addolciscono la pillola. Aspettando tempi migliori, i gol (il Cagliari ne ha segnato solo uno con Luvumbo in quattro gare) e la prima vittoria (sinora due pareggi e altrettante sconfitte), Claudio Ranieri si tiene stretto lo 0-0 con l’Udinese, le «quattro-cinque occasioni da rete nitide» create e persino la paratessa di Radunovic che ha evitato la beffa nel finale. «Magari dobbiamo essere più precisi in certi movimenti tattici. Ma sto cercando davvero il pelo nell’uovo, perché se avessimo vinto due-tre a zero nessuno avrebbe detto nulla. Perché questa è la strada giusta».

L’esordio di Prati

Il bicchiere è mezzo pieno, insomma, per l’allenatore rossoblù che ha avuto le risposte che cercava: dai singoli, ma anche a livello di squadra. Promosso Prati, intuizione dell’ultim’ora, come ha svelato lo stesso Ranieri nel post gara, ieri nella sala stampa della Unipol Domus. «Ha fatto una grande partita, da veterano. Come se giocasse con noi da anni. L’ho sostituito solo perché mi ha chiesto lui di poter uscire, altrimenti non lo avrei mai tolto». Il regista giusto nel posto giusto al momento giusto. «Ha fatto soltanto due allenamenti con noi perché era impegnato con l’Under 21, ma quando l’ho visto in campo mi sono detto: “come faccio a lasciarlo fuori”?. Ha una facilità nel trovare il compagno smarcato e servirlo che gli altri non hanno». Il nuovo che avanza, anche in difesa con Wieteska e Hatzidiakos. «Era la prima volta che giocavano insieme, eppure lo hanno fatto con personalità. Pur non parlando la stessa lingua, si sono aiutati molto a vicenda. Stiamo parlando, del resto, di ragazzi intelligenti e con grande esperienza», tiene a precisare Ranieri. «E ancora devono capire come ci muoviamo e come far girare la palla».

La risposta di Boris

Ranieri è soddisfatto dalla prova di tutti, compreso Shomurodov («chi gioca nel Cagliari deve lottare come un leone e lui questo lo ha capito»), ma a strappargli il sorriso più dolce è indubbiamente Radunovic. «È confermato, ma voglio vedere come reagirà, voglio vedere il carattere del portiere», aveva detto il tecnico di Testaccio dopo la “papera” di Bologna alla vigilia del match con l’Udinese. L’ha visto, eccome, quando il numero uno serbo ha sbattuto la porta in faccia a Lucca. «Tutti i grandi portieri almeno un errore grave all’anno lo fanno, ma la cosa importante è buttarsi alle spalle l’errore come ha fatto lui con una grande parata. Anche perché perdere questa partita sarebbe stata un’ingiustizia».

Strategie e scenari

Il passaggio al 3-5-2? «Volevo bloccare le loro punte e gli esterni. Mettendo tre difensori e due larghi sentivo che la squadra era più protetta e che poteva fare quello che poi ha fatto». Il caldo? «Non so quanto abbia inciso, certo i ragazzi alla fine erano esausti. Il problemi in questi casi non è tanto il caldo di per sé, ma l’umidità che ti prosciuga». La pressione del calendario? «Spero di aver catechizzato bene i miei giocatori sul fatto che quest’anno perderemo più partite, l’importante è sempre dare tutto. Affronteremo ora l’Atalanta e il Milan, poi la Fiorentina e la Roma. Ma pensiamo a una gara per volta». A testa alta.

RIPRODUZIONE RISERVATA