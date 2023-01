Ranieri soddisfatto: ma la strada è lunga 

Cagliari-Como è finita da un'ora. Non per Ranieri, che continua a firmare autografi e fare foto con i tifosi che lo hanno aspettato all'uscita dagli spogliatoi e che non vogliono arrendersi a chiudere una giornata attesa per oltre trent'anni. Potere del dio pallone, che riporta tutti al 1991. Sembra esser tornati indietro a quei giorni per tante cose. Tranne che per un aspetto: «Quando abbiamo segnato l'1-0», svela Ranieri, «e in altre circostanze ho registrato alcune situazioni di gioco sul mio orologio. Trent'anni fa mi ero comprato un registratore per prendere appunti, ora per fortuna c'è chi analizza le partite e questi nuovi mezzi da sfruttare. Sono cambiati i tempi...».

Buona la prima

Eppure Ranieri sembra sempre lo stesso. A partire dall'emozione all'ingresso in campo. «Ma senza emozioni avrei già smesso. E invece sono qui. L'entusiasmo della gente allo stadio doveva essere ripagato con una vittoria. Per questo ai ragazzi ho chiesto di dare tutto. E alla fine sono moderatamente soddisfatto, perché vincere aumenta l'autostima. Ma adesso ci mettiamo l'elmetto, testa bassa e pedalare». Voleva la vittoria e la vittoria è arrivata, con un 3-5-2 che ha spiazzato tutti e che il tecnico spiega così: «Il Como ha vinto le ultime due partite contro squadre che giocavano come giocava il Cagliari. Avremmo sofferto e allora ci siamo messi a specchio, provando ad andare a prenderli alti. Non c'è un sistema di gioco vincente, il segreto è mettere i giocatori a loro agio. Ecco perché ogni volta cercherò il sistema più idoneo per sfruttare la nostra forza».

Bravi ragazzi

Ranieri si coccola i rossoblù. «Faccio i complimenti alla squadra, negli spogliatoio ho detto che delle cose che non sono andate parleremo alla ripresa, lunedì». Meglio pensare alle cose positive, a partire dall'esordiente Azzi. «Ha fatto una buona partita, ha sbagliato qualche palla, ma va bene. Aveva solo un allenamento con noi, ma lo conoscevo, sapevo cosa poteva darci». Alla vigilia aveva chiesto poche cose, ma fatte bene. «Credo molto nel dialogo con i giocatori. Non sono un sergente di ferro, almeno fino a quando i ragazzi fanno quello che dico. Ho trovato una squadra disposta ad ascoltare. E ai ragazzi ho chiesto di giocare con tranquillità e semplicità». Novanta minuti in piedi a bordo campo, qualche consiglio e, alla fine, lo sguardo ai tifosi in testa e l'abbraccio ai suoi ragazzi: «Io impazzisco se qualcuno sbaglia e poi si piange addosso o se qualcuno si lamenta. Ma l'errore ci sta, come si dice a Roma “sbaglia il prete sull'altare”, quindi possono sbagliare anche i giocatori».