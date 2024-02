Ranieri s’inchina allo strapotere giallorosso 

Di questa serataccia romana si tiene stretto giusto l’abbraccio con De Rossi, prima e dopo la gara, e lo striscione (“Con la tua romanità ci hai fatto innamora’. Mr Ranieri uno di noi per l’eternità”) della Curva Sud che, al 74’, già sul 4-0 quindi, gli ha dedicato un coro strappandogli anche una lacrimuccia. Eppure l’aveva preparata così bene, questa sfida al passato, l’allenatore del Cagliari. «Ma con il gol dopo un solo minuto è saltato tutto. Poi la Roma si è dimostrata molto più forte di noi. Complimenti a loro», taglia corto il tecnico di Testaccio che prova voltare subito pagina, per quanto possibile. «Noi dobbiamo reagire con determinazione. Una squadra che si vuole salvare, deve tirare fuori gli attributi. Deve fare di più. Sapevamo che sarebbe stata dura. È più dura del previsto. Poi è vero che i gol li prendiamo molte volte per merito degli avversari, ma molte volte anche per demerito nostro. E questo non va bene».

Il segnale

Altri quattro gol sul groppone, il Cagliari ha così la terza peggior difesa del campionato. «Già ne avevamo presi diversi gol simili a questi. E non credo sia una questione di equilibri. Il punto, piuttosto, è che bisogna provare a restare in partita e stavolta non ci siamo riusciti. Uno, due tiri. Troppo poco», storce il naso Ranieri che va comunque oltre il risultato e la prestazione dell’Olimpico. Un segnale al quale aggrapparsi in questo momento così delicato? «Il segnale sono i ragazzi per come si allenano, sempre a mille all’ora. Poi questo Mina che è arrivato mi è sembrato veramente un giocatore che lega bene tutto il reparto».

Lo strapotere romanista

Il calendario certo non agevola i rossoblù. «Noi dobbiamo cercare ora di fare punti anche contro Lazio e Napoli. Sappiamo che saranno delle partite difficilissime, è importante, però, prendere fiducia, ma anche qualche punto». Ranieri ribadisce lo strapotere giallorosso. «È merito della Roma se non siamo riusciti a giocare. Noi abbiamo corso tanto a vuoto e il vuoto è stato determinato dalla qualità dei giocatori della Roma. Spostavano ogni volta la fascia laterale dove attaccarci, trovavano sempre due uomini liberi. Noi avevamo otto giocatori centrali ma non arrivavamo mai proprio per come facevano girare bene la palla. Complimenti a loro». E di conseguenza a De Rossi, suo pupillo quando allenava lui la Roma: «Ha preso una squadra forte e la sta facendo giocare bene. Dopo tre partite e tre vittorie, è finito il riscaldamento, però. Deve incontrare adesso squadre più forti. Adesso si vedrà e gli auguro ogni bene».

RIPRODUZIONE RISERVATA