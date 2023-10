Ranieri: siamo uniti e non molliamo 

Al triplice fischio quasi tira un sospiro Ranieri, che non perde il sorriso, il suo invidiabile aplomb e, soprattutto, la fiducia nemmeno dopo un secco 1-4. «Sappiamo che dobbiamo lottare ma siamo uniti, non molliamo. Siamo consapevoli di aver giocato contro cinque grandi in queste prime otto giornate. In Serie A non esistono partite più o meno facili, almeno non andremo a giocarcela con super squadre per un po’». Come se si fosse tolto un peso, l’allenatore del Cagliar va oltre oltre il risultato e la classifica e si aggrappa al secondo filotto del calendario, convinto di poter invertire la rotta, prima o poi. «Non sarà semplice, l’ho sempre detto. Ma vedo compattezza e spirito di sacrificio nei miei ragazzi. E questo lo ha capito il pubblico, davvero encomiabile».

Le scelte e gli errori

Partita senza storia. «L’avevamo anche iniziata bene», sottolinea Ranieri. «C’era stata quell'occasione di Petagna con una gran parata di Rui Patricio. Quando poi squadre di questo livello alzano i giri del motore, paghiamo. I gol della Roma sono stati molto belli, anche noi, però, ci abbiamo messo del nostro». Errori individuali, a prescindere, quindi, dall’atteggiamento in avvio e dalle scelte tecniche. A proposito: «Nandez esterno a centrocampo aveva fatto molto bene a Bergamo, per questo l’ho riproposto. Dossena non era al cento per cento». L'apporto dei giovani? «In certi momenti bene, in altri meno bene. Hanno fatto buone cose alcuni e hanno commesso errori altri. Ricordiamo sempre, però, che di fronte avevamo una fuori serie». Solo applausi per Prati: «Ha dato geometria e sicurezza. Mi è piaciuto tanto».

La sosta

Ranieri lo ripete ogni volta che ne ha l’occasione: «Non molliamo. Se non si molla nei momenti difficili», aggiunge, «se ne viene a capo». Sosta provvidenziale? «La sosta c’è, punto». E se la prende per migliorare la condizione atletica e far metaboilizzare certi meccanismi, soprattutto, ai nuovi, anche se molti saranno impegnati con le nazionali. «Li aspettiamo, nel frattempo lavoriamo per crescere e migliorare».

Mourinho

Gli applausi e i cori della Curva Nord a fine gara, ma anche quello che gli hanno riservato i tifosi giallorossi a metà ripresa. È stata una partita emotivamente forte per Ranieri, romano e romanista. In sala stampa arrivano poi complimenti di Mourinho, contraccambiati. «Il solito grande José. Determinato, grintoso. Sempre al fianco della propria squadra e mai domo». Curiosamente, sono stati ammonti entrambi e nello stesso momento. «Non sapevo che fosse stato ammonito anche lui, lo scopro ora. Cosa è successo? Sono andato dal quarto uomo a dirgli: “non è possibile che la panchina della Roma si alza a ogni fallo”. Tutto qui. Quando ho visto il cartellino giallo non ho avuto nemmeno la forza di replicare». ammette Ranieri. «Questione di personalità», aggiunge, riferito all’arbitro, con un sorriso sarcastico stavolta, che sintetizza la burrasca nella quale il suo Cagliari sta provando a restare a galla in attesa del bel tempo. Un Cagliari non all’altezza della nuova categoria, sinora. Re Claudio II si tiene comuqnue stretti i suoi cavalieri. Anche chi si trova ai margini in questo momento. Pereiro, per esempio. «Ha una classe cristallina, ma il calcio moderno è corsa, sacrificio. Deve abbinarli, perché non ho una squadra che lo può supportare». Vale per Pereiro come per tutti gli altri.

