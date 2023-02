Ranieri si gode il pareggio  

Il bicchiere di Ranieri è mezzo pieno. Anche se il tecnico, che torna con la standing ovation riservatagli dal San Nicola a inizio gara, ammette di aver accarezzato la sua prima vittoria esterna: «Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra ben allenata, con un attacco micidiale a cui abbiamo concesso poche cose. Pensavo che avremmo potuto prendere gol solo su rigore e così è stato. Ma il rigore», chiarisce subito, «c'era». L'allenatore del Cagliari fa i complimenti alle due squadre: «Al Bari perché non hanno mai mollato, ai miei perché hanno fatto una gara compatta, determinata e con la voglia di vincere. Non ci siamo riusciti, ma ci stiamo attrezzando per vincere anche in trasferta». Meglio godersi il punto strappato a «una grande formazione, che sa cosa deve fare in campo. Sapevo che dovevamo essere preoccupati fino al fischio finale, gli abbiamo chiuso tutti gli spazi. Peccato».

Una vittoria buttata via quando i tre punti erano già in valigia. Claudio Ranieri deve tirar fuori tutto il suo fair-play per accettare un pareggio che fa male. «Vedo sempre il bicchiere mezzo pieno», abbozza il tecnico, commentando il pareggio del suo Cagliari a Bari. Ma il pensiero va anche fuori dal campo, a Ilario Castagner, ex tecnico, tra le tante, di Perugia, Inter e Milan, scomparso ieri a 82 anni: «Mi spiace perché perdiamo un grande allenatore e soprattutto una grande persona. Mando un abbraccio ai suoi familiari».

Avanti così

Il cambio tattico

Ranieri spiega le sue scelte: «Volevamo partire forte e ci siamo riusciti, segnando subito. La squadra ha lottato, purtroppo non siamo riusciti a ripartire. Merito del Bari, prima di tutto. E poi questo sistema lo abbiamo provato solo negli ultimi tre giorni».

A proposito, il Cagliari ha vestito bene il 4-4-1-1 che ha messo da parte il 3-5-2 fin qui utilizzato: «Amo questo sistema, la squadra così è più prorompente. Con i tre dietro subiamo qualcosa, perché lasciamo troppi spazi e non sempre aggrediamo con i quinti. Però, come ho sempre detto, il sistema conta poco, posso sempre cambiare a seconda della condizione dei miei giocatori, non è detto che ora giocheremo sempre così. Anche perché a vincere sono i giocatori, non i moduli. Comunque siamo sulla buona strada».

Tirata d'orecchie

Ranieri è soddisfatto, ma da buon padre di famiglia non risparmia una tirata d'orecchie ai suoi, che per la terza partita di fila chiudono la gara con un giocatore in meno. «I ragazzi hanno voglia di far bene, li comprendo ma non li scuso. Perché abbiamo preso ammonizioni sciocche. Queste sono ingenuità, i cartellini gialli per proteste o per aver allontanato la palla per perdere tempo. Se proprio vogliamo far passare il tempo, teniamo palla, non gettiamola via, perché così si chiama l'ammonizione e l'arbitro aumenta i minuti di recupero. Dobbiamo essere più freddi. Però stiamo migliorando». Ranieri getta un occhio alla classifica, sa che la vittoria avrebbe portato il terzo posto a portata di mano: «Ma il campionato è ancora lungo. Noi giochiamo sempre per i tre punti. E, ne sono certo, quando avrò tutti a disposizione, si vedrà un Cagliari più determinato».

