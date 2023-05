Ranieri si gioca il tutto per tutto 

Da una parte la gara di domani sera col Cosenza, una partita da vincere per provare ad acciuffare il quarto posto all'ultima curva. Dall'altra i playoff già in cassaforte e da giocare al meglio. E così Claudio Ranieri, in una sala stampa speciale, quella di Calamosca, riveste i panni del farmacista, mettendo sul bilancino l'oggi e il domani. Con una certezza: «Io voglio vincere, perché non voglio avere rimpianti. Quindi i giocatori diano il 110%, poi accetteremo il verdetto, qualunque esso sia».

Prove generali

Mai come stavolta, il Cagliari balla tra presente e futuro. E lo stesso Ranieri, sempre attento a non guardare troppo avanti, ammette: «Questa partita è un avvicinamento ai playoff, come una prova generale in teatro. Dobbiamo andare lì e pensare a una partita secca, dentro o fuori. Servono voglia di far bene, determinazione e mentalità. Rispettiamo il Cosenza, ma dobbiamo fare il nostro dovere fino in fondo». Inutile guardare oltre la sfida del San Vito: «Chi viene viene, dobbiamo essere pronti. Sappiamo che ai playoff saranno tutte difficili, speriamo di andare avanti». Nessun rimpianto su quanto accaduto nei suoi mesi in rossoblù: «Ognuno ha quello che si merita. Devo solo ringraziare i ragazzi che hanno sempre dato il massimo onorando la maglia e di questo i tifosi devono essere contenti».

Pericolo giallo

Quattro giocatori diffidati (Goldaniga, Makoumbou, Nandez e Luvumbo) e il tecnico vuole evitare problemi: «Nei playoff può pesare l'esperienza. E prima di fare la formazione darò un'occhiata ai cartellini gialli, perché non posso rischiare che un mio giocatore venga squalificato. Voglio essere io a scegliere i giocatori giusti nei playoff, per cui farò attenzione anche ai diffidati che ho in squadra». Si riparte dalla vittoria col Palermo: «Mi spiace solo aver preso gol su calcio d'angolo, un gol che ha fatto cambiare giudizio ad alcuni di voi. Se avessimo segnato con Pavoletti, sarebbe stata un'altra partita. Subito il gol, il Palermo faceva girar palla e ci faceva girare a vuoto e quindi ho dovuto cambiare sistema di gioco. Ma rifarei tutto, sono contento dei ragazzi, del loro grado di maturità e di determinazione richiesto dalla Serie B».