Ranieri: «Sfida delicatissima» 

A Claudio Ranieri, si sa, non piace guardare indietro. «Cosa fatta capo ha», una delle sue massime. Eppure anche ieri, durante la conferenza eccezionalmente ospitata a Palazzo Tirso, il fantasma di Verona continuava a mandare di traverso al tecnico il solito sorriso. Nessuna recriminazione sull'operato di Orsato («sul gol annullato decide il Var e non può sbagliare, la seconda ammonizione di Makoumbou era giusta»), ma su quel che il Cagliari ha fatto e, soprattutto, avrebbe potuto e dovuto fare. «Guardiamo avanti», sembra spazzar via le nubi. E avanti c'è l'Empoli, che domani sbarcherà alla Domus per un nuovo scontro-salvezza.

I fantasmi di Verona

La testa torna al Bentegodi. Un attimo, solo un attimo. «L'espulsione e subito dopo abbiamo preso il gol. Il 2-0 non conta, quando fai quelle mosse a volte va bene e a volte va male, ci sta prendere il secondo. Dovevamo fare rete in quel primo tempo in cui abbiamo creato tantissimo e non abbiamo raccolto nulla». Un malumore che Ranieri non ha certo nascosto nel dopo gara e non solo per i cori razzisti che hanno portato alla chiusura per due partite di una curva dello stadio veronese: «Ero rabbuiato per l'occasione persa, avevamo la partita in mano e l'espulsione ha cambiato l'inerzia della gara. Quando crei tanto e non fai gol sei arrabbiato, in più perdi un uomo e prendi gol... Ero nero, non rabbuiato».

Testa all'Empoli

Si volta pagina, perché il calendario non concede tregua. Da uno scontro diretto all'altro, alla Domus arriva l'Empoli: «Una partita delicatissima, per noi e per loro. Giochiamo in casa e dobbiamo saper sfruttare il nostro stadio, i nostri tifosi che ci soffieranno dietro. Ma l'Empoli giocherà con noi come fatto con la Juventus e l'Inter, ti viene a prendere, ti pressa alto, è ben organizzato perché gioca così da una vita e sa come si deve muovere». Ranieri chiama i tifosi, che obbediscono a re Claudio: ci sarà il tutto esaurito alla Domus come c'è stato mercoledì per l'allenamento a porte aperte al Crai Sport Center. «I tifosi hanno capito che abbiamo bisogno di loro. Dobbiamo essere un tutt'uno. I ragazzi si allenano sempre a mille all'ora. Dobbiamo continuare su questa strada senza subire gol e cercando di farlo, altrimenti siamo da capo a dodici». Niente calcoli o tabelle, stavolta: «Intanto pensiamo all'Empoli, sfida importantissima, poi vedremo la classifica. Pensiamo a una partita per volta. Ci sarà da soffrire, ma siamo pronti. Sarà una gara veloce e combattuta su ogni pallone. Nel nostro stadio non dico che rendiamo il doppio, perché fuori giochiamo alla stessa maniera. Solo che le cose non vanno. Ma sono convinto che cambieremo anche il trend esterno».

Le scelte

Silenzio sulla formazione, mentre Ranieri dispensa qualche pillola sui singoli, partendo dal totale: «Al gruppo non posso rimproverare nulla. Tutti grandi professionisti attaccati alla maglia, per me è molto importante. Nandez? Non è un goleador, non è in crisi, è concentrato solo sulla salvezza. Mancosu sta bene, si sta allenando e lo tengo in considerazione. Peccato per Luvumbo, è un giocatore che ci dà sempre la possibilità di cambiare il corso della partita. Buon per lui che è un nazionale, spero faccia bene e non si infortuni».

