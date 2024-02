Ranieri: serviva un elettroshock 

Assemini. Un elettroshock, di questo aveva bisogno, secondo lui, la squadra per scuotersi dopo l’ennesima sconfitta. E l’unico modo per ottenerlo sarebbero state proprio le sue dimissioni, o presunte tali, respinte all’unanimità da Pavoletti e compagni prima ancora che il tecnico di Testaccio avesse il tempo di formalizzarle con la società. «Pochi allenatori hanno avuto il supporto dai propri giocatori come l’ho avuto io. Avanti insieme, contro tutto e contro tutti». Claudio Ranieri gioca in anticipo, come spesso fa nei momenti più tosti. Prima che a chiederglielo siano i giornalisti, apre la conferenza stampa in vista della gara con l’Udinese (in programma domani in Friuli) chiedendo la parola e ripercorrendo il turbolento post Cagliari-Lazio. Chiarendo il fine e svelando i particolari del confronto con i suoi giocatori dentro gli spogliatoi della Domus. Ecco come è andata, dunque, per filo e per segno: «Finita la partita, quando la squadra è rientrata, le ho detto che ci voleva un elettroshock. E per fare ciò, ho detto che mi sarei dimesso. La squadra mi ha detto che non era giusto, che avevamo lottato tanto per salire in Serie A tutti insieme e che tutti insieme dovevamo lottare e dare il massimo per tenere la squadra in Serie A. E a questo punto ho detto: va bene, tutti insieme continuiamo a lavorare, a soffrire, a essere compatti. Per cercare di portare a termine questa missione difficile, difficilissima, ma non impossibile».

«No, grazie»

Il volto scuro è figlio di una situazione complicata e apprensiva, e l’umore non è certo quello dei tempi migliori. Si vede, si sente. Anche per questo, Ranieri dosa le parole meglio di un farmacista, evita polemiche inutili e argomenti che potrebbero prendere una brutta piega. «Vi prego, adesso parliamo di Udinese-Cagliari perché voglio essere coerente con me stesso. Non risponderò a nessuna delle domande che mi farete inerenti a tutte le cose che sono uscite in questi giorni», mette subito le mani avanti, e da lì non si schioda. Così, a chi gli chiede un commento sullo sfogo di Tommaso Giulini, e in particolar modo sul passaggio relativo al mercato, risponde secco: «Grazie. Un’altra domanda, grazie». A seguire, sempre sollecitato, taglia corto: «Non c’è stato alcun confronto con il presidente in questi giorni. Non ce n’è bisogno».

Ora l’Udinese

La partita con l’Udinese, quindi. «Difficilissima», la premessa. «Ma non siamo disperati», la puntualizzazione. «Ci sono ancora dei punti a disposizione. Andiamo là con la consapevolezza di affrontare una squadra in grandissima condizione vista la gara con la Juventus. Sappiamo quanto valgono, sappiamo quanto valiamo noi e cercheremo di fare il massimo per portare a casa un risultato positivo». E sull'atteggiamento tattico, tiene a precisare: «Si può essere più offensivi e meno offensivi, ma i sistemi di gioco non c’entrano. Io ogni tanto li cambio perché mi accorgo che stiamo perdendo la bussola. Noi dobbiamo andare ad attaccare, ma dobbiamo essere sempre bilanciati». Ancora sull’Udinese: «Sono molto compatti e teniamo in considerazione tutto. La loro euforia, la loro prestanza fisica. È una squadra che gioca molto per vie verticali e, soprattutto, è in salute. Vedremo quanto siamo noi in salute in raffronto a loro».

Le frecce nell’arco

Ranieri lascia intendere che ci potrebbero essere forfait dell’ultim’ora, senza fare nomi, però. «Abbiamo qualche problemino, però spero di avere un po’ tutti a disposizione». Una buona notizia, invece, tra i lungodegenti: «Oristanio è di nuovo con la squadra, piano piano. Può cominciare a mettersi le scarpe da calcio perché la frattura si è rigenerata. Stiamo cercando di riportarlo alla condizione pre infortunio». Intanto, Sir Claudio prova a scagliare le frecce che ha nell’arco. «Gaetano si è calato perfettamente dentro questa squadra», sottolinea. «È un giocatore che ha buona velocità di esecuzione e di idee, al di là del gol che è stato splendido». Poi su Luvumbo: «Sappiamo quello che ci può dare. Imprevedibilità, velocità, fantasia». Tutti insieme, appunto. «Contro tutto e tutti».

