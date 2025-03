Ranieri: se pensiamo al pari siamo fuori 

Roma. «Io dico che dobbiamo entrare in campo e fare il nostro gioco, senza pensare al vantaggio maturato all’andata. Se entriamo con il pensiero che possiamo anche pareggiare, poi perdiamo, sicuro. Quindi: attacchiamo in undici, difendiamo in undici». Categorico Claudio Ranieri in conferenza stampa alla vigilia della sfida della sua Roma con l'Athletic in Europa League. E a chi gli chiede se la gara di oggi (fischio d’inizio alle 18.45) sarà un bivio della stagione ha risposto: «Lo sapremo solo vivendo».

«Una gara alla volta»

Ranieri non vuole che i suoi giocatori si sentano già al turno successivo. «Ai ragazzi chiedo sempre di cancellare la partita precedente a prescindere dal risultato. Quanto fatto è acqua passata, pensiamo a questa partita. Una volta finita poi, ho già tutti i video del Cagliari. Non mi interessa se questo è il bivio della stagione». Parlando della partita, invece, Ranieri ha aggiunto che «ognuna è diversa», per questo «dovremo essere bravi a fare il nostro gioco senza paura». Poi ha concluso: «L'allenatore bravo è quello che fa meno danni, la nostra forza sono i giocatori e io ho la fortuna che mi seguono e sono bravi. Se sbaglio sanno che lo faccio in buona fede. Avere poi cinque giocatori che non cominciano titolari anche se lo meriterebbero è una fortuna».

