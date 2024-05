Ranieri scuote il Cagliari: ora reagiamo 

Assemini. «Non so che cosa abbia lasciato sulla squadra lo 0-3 di Marassi, questo lo vedremo domenica in campo. Indubbiamente, è stata una doccia gelata. E forse ci voleva, perché dopo una serie di partite così belle e così importanti, il Genoa ci ha mangiato. Onestamente». La testa alta come la guardia, Claudio Ranieri non si smuove dall’obiettivo. Prova a tenersi stretto, per quanto possibile, il lato buono della serataccia di lunedì, rimette l’umiltà e lo spirito di sacrificio al centro del villaggio rossoblù e avverte: «Contro il Lecce sarà una battaglia e ci vorrà molta pazienza. Sarà una partita simile a quella giocata con il Verona». Con insidie tecniche, tattiche, fisiche, agonistiche. Senza poi considerare gli acciacchi vari che, ultimamente, stanno condizionando, e non poco, le scelte dell’allenatore del Cagliari: «Mai come questa volta, devo proprio tirare la rete su e vedere che pesce ho preso».

Il tipo di partita

Mezzogiorno e mezzo di fuoco, in tutti i sensi. «Incontreremo una squadra con la Serie A in tasca già al novanta per cento, se non addirittura al cento per cento», la premessa. «È la squadra che in Serie A ha vinto più duelli individuali, davanti al Verona. Per cui sarà una partita stile Verona, come quella, appunto, che abbiamo giocato il giorno di Pasquetta. Molto combattuta. Molto difficile. E sarà importante fare risultato perché per noi può valere un passo nella permanenza». Senza paura e senza più pensare a Genova. «Dobbiamo dimostrare di saper reagire. L’abbiamo fatto più volte, ma qui siamo proprio al rettilineo finale». E non è una questione di pressione. «Se la squadra non reagisce nel modo giusto non è perché c’è troppa pressione», tiene a precisare il tecnico romano. «Ci sono gli avversari che giocano in una maniera determinata. Se il Lecce ha vinto più duelli di tutta la Serie A», ribadisce non a caso Ranieri, «significa che è una squadra compatta. Tutti si aiutano l’uno con l’altro, se manca un centrocampista c’è subito un attaccante che rientra. Ciò significa che è una squadra che sa quello che deve fare. È intraprendente. Gioca con due punte che si muovono molto».

La svolta con Gotti

Come è cambiato il Lecce con Gotti? «Prima era abituato a giocare con il modulo 4-3-3, adesso, invece, utilizza il 4-4-2. Prima le due punte erano in antagonismo, adesso si aiutano l’una con l’altra e aiutano entrambe la squadra», spiega Ranieri che ha passato al setaccio i pugliesi in questi gironi. «L’arrivo di Gotti ha dato tranquillità e coscienza. E nelle ultime partite è la squadra che ha fatto più punti tra tutte quelle che sono in lotta per la salvezza». Sarà dura, durissima, insomma. Anche per questo l’allenatore del Cagliari chiede tanta pazienza e il supporto incondizionato dei tifosi: «Sarà una partita molto combattuta, su ogni centimetro del campo. E il pubblico deve darci quello che ci ha sempre dato: spinta, voglia di lottare per vincere. E, soprattutto, deve saper pazientare».

Il bollettino medico

Le notizie dall’infermeria rossoblù filtrano col contagocce, lo stesso Ranieri ammette di «tenere il coperchio sopra la pentola» per non dare il minimo vantaggio all’avversario, a costo di passare per visionario per certe scelte apparentemente incomprensibili. «I ragazzi stanno recuperando. Chi più, chi meno. Chi da infortuni, chi da influenze», si limita a dire provando a cambiare subito argomento. Poi, pressato, entra un po’ più nel dettaglio: «Ho visto Oristanio che sta un pochino meglio. Dossena che sta un pochino meglio. Nandez, pur pieno di influenza, lo vedo già meglio». Mina? «Ancora non lo vedo». L’emergenza continua in ogni reparto, tuttavia, non lo preoccupa, ormai è abituato a conviverci. Anche per questo non cerca alibi: «Non ci piace piangerci addosso. Chi giocherà, darà il cento per cento per far sì che il Cagliari faccia una partita positiva». Palla al centro.

