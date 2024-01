Ranieri: sconfitta meritata 

È un po’ come se gli avessero tolto la vittoria di bocca. «Il Frosinone ha meritato i tre punti per come ha insistito nella ripresa. E grazie anche al suo portiere che negli ultimi minuti ha fatto due parate straordinarie», mette subito le mani avanti Claudio Ranieri, che incassa il ribaltone con stile, ma tiene a precisare: «Un tempo per uno. Nel primo abbiamo cercato di fare la nostra partita andando a prenderli molto alti. Nel secondo ci siamo abbassati troppo e lo abbiamo pagato. Purtroppo, però, senza Oristanio e Luvumbo, non avevo giocatori per attaccare gli spazi nella loro difesa e gestire al meglio il vantaggio. Solo così potevi riallungarti».

Il cambio di rotta

Il Cagliari in sofferenza, spiega il tecnico di Testaccio, quando «hanno messo, in avvio di ripresa, un centrocampista offensivo davanti alla nostra difesa». Al contrario, Petagna è stato abbandonato al proprio destino tra le maglie gialloazzurre. «I due centrocampisti di corsa si dovevano alzare di più e diventare così un riferimento per Petagna. Questo non è successo e sarà la prima cosa che chiederò loro quando ne parleremo. Perché è successo? Sicuramente il motivo non credo sia fisico. Penso piuttosto che visto quanto stava soffrendo la squadra, abbiano scelto di restare più bassi a protezione della difesa». Facendo così il gioco del Frosinone.

Il tabù trasferta

Ottava sconfitta in trasferta dove i rossoblù non hanno mai vinto e hanno conquistato appena tre punti in undici partite. «In casa quello che è successo qui allo “Stirpe” non sarebbe successo», sottolinea Ranieri che sembra avere tra le mani un’altra squadra quando si lascia l’Isola alle spalle. «Forse in casa ci sentiamo più responsabili o più protetti dai nostri tifosi, per quanto anche qui a Frosinone si siano fatti sentire. Accade, purtroppo accade. Non dimentichiamo», ricorda il tecnico rossoblù, «che ci sono in squadra diversi ragazzi molto giovani, tra l’altro in posizioni strategiche. Peccato, anche pareggiarla sarebbe stato importante. Ma sono certo che presto arriverà un successo anche in trasferta».

La classifica

Certo l’occasione di ieri era quasi irripetibile, soprattutto dopo il gol di Sulemana. «Ci tenevamo a vincere e ci tenevamo a non subire gol, ma nulla di tutto questo è successo». Una sconfitta anche mentale, dunque. «Il nostro stato d’animo in questo momento non può certo essere felice. Era una partita importante, ne siamo consapevoli. Ma non cambia le cose. Già sapevamo che dovremo lottare sino all’ultimo secondo dell’ultima partita. Quindi, come non ci avrebbe fatto montare la testa una vittoria col Frosinone, non ci butterà giù certo una sconfitta». All’orizzonte il Torino. «Una grande squadra, sta facendo un ottimo campionato e subendo pochissimi gol. Ci sarà da lottare». Stavolta alla Domus, però.

