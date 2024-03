Ranieri: sarà un mese decisivo per il nostro futuro 

Assemini. Empoli, Salernitana, Verona. Tre scontri diretti nelle prossime quattro giornate. Ci siamo, insomma. «Entriamo in un mese importantissimo che determinerà molto probabilmente il nostro futuro», si sbilancia Claudio Ranieri, che dopo aver ritrovato il suo Cagliari, giusto in tempo, vuole dare ora la spallata decisiva. Già la sfida di domani al “Castellani” vale una grossa fetta di salvezza. «Dobbiamo affrontarla con la massima concentrazione, con umiltà», sottolinea più volte il tecnico romano nel corso della conferenza stampa al “Crai Sport Center” di Assemini. «Dall’altra parte», tiene poi a precisare, «troviamo una squadra che, cambiando allenatore, ha fatto dodici punti in sei partite. Si è tirata fuori dalla zona calda, sta vicinissima alla meta. E bisogna fare i complimenti a Nicola perché ha fatto un altro capolavoro dopo Crotone, Genoa e Salernitana. Per cui, dobbiamo andare lì determinati al massimo per fare una gara positiva».

L’approccio

Tutto un altro Empoli, insomma, rispetto all’andata. «In contropiede sono micidiali. E in difesa concedono pochissimo. Chiudono bene tutti gli spazi. Si aiutano l’uno con l’altro, sono molto compatti. Per questo dico che dobbiamo fare una grandissima partita per tenergli testa». A prescindere da chi giocherà. Tra la gara con l’Udinese e quella col Napoli c’è stata continuità nelle scelte. Ma lo stesso Ranieri avverte: «Scelgo gli uomini che penso possano far bene in quella determinata partita». E va oltre: «Si è trovata più che altro la quadratura di tutti quanti e sappiamo che soltanto così possiamo tentare di raggiungere la salvezza. Determinati, compatti. Aiutandoci l’uno con l’altro. E cercando di non fare errori».

Il sistema di gioco

Non è escluso, insomma, un nuovo cambio di rotta tattico. «Non ho un modulo fisso», ricorda. «I ragazzi sanno interpretare più sistemi di gioco, ma tutte le squadre lo sanno fare. Basti vedere l’Empoli, che ha fatto quattro partite e mezzo con una difesa a tre e poi nel secondo tempo con la Fiorentina ha cambiato e ha fatto un 4-3-3 che ha riproposto anche con il Sassuolo. Per cui tutti cambiano sistema di gioco e non bisogna soffermarsi o restare statici in determinati concetti».

A testa alta

Che cosa ha dato il gol di Luvumbo al 96’, oltre al punto in classifica? «La consapevolezza che lottando riesci a cambiare le sorti anche di una gara che sembra segnata. Noi sino al vantaggio del Napoli», puntualizza non a caso il tecnico di Testaccio, «avevamo fatto una bella partita, di sostanza, di determinazione, di sacrifico. Lo svantaggio ci ha portato ovviamente a scoprirci un po’ e il Napoli lo abbiamo visto nel recupero di mercoledì con il Sassuolo di che cosa è capace. Quando io l’ho detto domenica a fine partita, qualcuno storceva la bocca. Ma il Napoli è una grande squadra e se trova la giornata giusta è capace di fare molto, ma molto, male all’avversario».

L’attacco

Il pari in extremis con i partenopei ha permesso, tra l’altro, all’allenatore e alla squadra di preparare la partita di Empoli con meno apprensione e più certezze nel corso della settimana. Gli infortuni di Pavoletti e Petagna l’unica nota stonata. «È logico che un allenatore vorrebbe avere a disposizione tutti i suoi effettivi per poter scegliere. Posso dire che perdo in fisicità, ma guadagniamo in velocità con il rientro di Oristanio e Shomurodov». Aspettando i gol di Lapadula. «Ma ci siamo quasi», chiosa Ranieri con lo sguardo tenebroso, come se fiutasse la svolta. «È importantissimo per noi. È un giocatore che non si dà mai per vinto. Deve ritrovare il gol per sentirsi forte. Lui ce la mette sempre tutta. Sono un paio di settimane che in allenamento lo vedo determinato. Per cui è vicino, è vicino al gol e sono convinto che farà un gran finale di stagione».

