Ranieri: rivoglio il Cagliari di Torino 

Soddisfatto dal mercato, decisamente meno dalla prestazione con l’Inter. «Una questione di testa, certo. Ma anche di errori. Perché sapevamo i movimenti che avrebbero fatto gli altri, ma ci hanno comunque sorpresi. In Serie A se fai degli errori il più delle volte li paghi e noi lunedì li abbiamo pagati». Sorriso più di cortesia ed educazione che di sostanza, Claudio Ranieri è talmente concentrato sul match di domani al Dall’Ara che dosa persino le battute (oltre alle informazioni sulla formazione) nella conferenza stampa di avvicinamento. E più che voltare pagina, torna indietro di una, sino alla partita inaugurale col Torino. «Voglio la stessa volontà, la stessa determinazione».

Il Bologna di Thiago

L’Inter alle spalle, il Bologna nel mirino. «Squadra tosta, organizzata», mette subito le mani avanti l’allenatore del Cagliari che si è confrontato parecchio con i suoi giocatori in questi giorni. «Non a caso è la quarta in Serie A per passaggi riusciti», puntualizza. «Essendo in casa, davanti ai propri tifosi, vorrà poi vincere a tutti i costi». Gioca a immagine e somiglianza del suo allenatore Thiago Motta, regista fondamentale dell’Inter di Ranieri nella stagione 2011-2012 (non a caso i problemi quell’anno sono iniziati quando l’italo-brasiliano è andato al Psg a gennaio). «Indubbiamente il Bologna interpreta molto il suo modo di vedere il calcio quando ancora giocava, con tre centrocampisti di qualità con due-tre tocchi al massimo. Di qualità e aggressivi allo stesso tempo. Perché Thiago in campo», ricorda Ranieri, «era molto cattivo». Il Cagliari dovrà esserlo altrettanto, tanto per intendersi.

L’attaccante giusto

Il tecnico di Testaccio ha sempre come riferimento la gara inaugurale contro il Toro. Con un Petagna in più. «Non so ancora se giocherà o meno dal primo minuto», la premessa. «Parlerò col ragazzo. Ha iniziato ad allenarsi con noi e si vede che lo ha fatto benissimo anche prima di arrivare qui. Poi deciderò. È la punta che non avevamo. Sa tenere palla e far giocare bene i compagni. È bravo di testa e sa entrare in area di rigore. Può stare insieme a tutti gli altri attaccanti quindi». Ranieri è soddisfatto per l’arrivo del bomber triestino, è evidente, e del mercato in generale. «Sì, lo sono. In entrata siamo a posto così. Quello che abbiamo pianificato, è arrivato. Se poi c’è qualcuno che vuole andare a giocare, ci sta». Wieteska? «Difensore di grande esperienza, si sta allenando ormai da qualche giorno con noi». E presto, assicura Ranieri, arriverà il momento di Prati. «È un gioiello e lo dobbiamo salvaguardare facendolo entrare al momento giusto. Non c’è in rosa un altro giocatore con le sue caratteristiche e ce lo teniamo stretto. Sta a me poi metterlo nelle condizioni migliori possibili, per lui e per la squadra. Al momento giusto, appunto». Tempo al tempo, come per Pavoletti, tradito dalla coscia sinistra dopo mezz’ora contro l’Inter. «La risonanza non ha evidenziato nulla, ma la clinica dice che ha ancora fastidio e non si è allenato per niente. Perché rischiarlo per poi perderlo per più tempo?».

