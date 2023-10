Ranieri ritrova i suoi nazionali e spera di recuperare Luvumbo 

Il Cagliari prepara la delicata trasferta di domenica a Salerno e intanto recupera i pezzi. Ieri mattina, ad Asseminello, il primo dei nazionali che ha ripreso ad allenarsi è stato Wieteska, rientrato in città senza aver giocato un solo minuto con la Polonia e pronto a sfogarsi in rossoblù. C'erano anche Oristanio e Prati, con un lavoro di scarico in palestra, protagonisti il giorno prima con l'Under 21 azzurra nel 2-0 alla Norvegia in una sfida pesantissima per le qualificazioni agli Europei di categoria. Oggi Ranieri rivedrà Radunovic e Obert, mentre avevano anticipato i rientri Hatzidiakos e Luvumbo, in fase di recupero sotto le cure dello staff medico del Cagliari. Solo domani il Cagliari ritroverà Nandez, confuso, stanco, ma felice dopo il doppio impegno con l'Uruguay, il 2-2 in Colombia e, soprattutto, il 2-0 rifilato al Brasile a Montevideo, due gare fondamentali nella corsa alle qualificazioni mondiali.

La rincorsa del Leon

Dopo l'esilio, Nandez ha ritrovato la Celeste. Il nuovo ct Bielsa lo ha subito messo al centro del suo progetto. L'Uruguay si affida al 4-2-3-1 e Nandez ha piantato la sua bandierina sulla linea dei difensori, come esterno destro. Un ruolo in cui El Leon ha giocato tutte le ultime partite della nuova gestione, con risultati più che buoni. Partendo da dietro, Nandez può esaltarsi nella fase difensiva, coprendo le spalle all'esterno d'attacco e limitando avversari come il brasiliano Vinicius, una delle stelle del Real Madrid. Il tutto senza far mancare sostegno alla manovra offensiva. Prestazioni che, chissà, potrebbero far riflettere lo stesso Ranieri in chiave Cagliari, dove Nandez sta giocando ora come quinto di centrocampo. Soluzioni che il tecnico valuterà solo domani, quando il giocatore sarà di nuovo a disposizione ad Asseminello. Sulle gambe due partite (63' con la Colombia, 68' contro il Brasile) e soprattutto un problema muscolare che lo ha costretto a uscire anzitempo, oltre all'infinito viaggio transoceanico. Lo staff medico dovrà valutarne le condizioni e poi la palla passerà a Ranieri. Senza dimenticare che, dopo il rientro dal precedente doppio impegno con l'Uruguay, Nandez partì dalla panchina nella gara con l'Udinese, per giocare solo gli ultimi 10 minuti.

Gli altri nazionali

Oggi ad Asseminello si rivedranno Radunovic e Obert. Il portiere è rimasto a guardare con la Serbia nelle gare con Ungheria e Montenegro, ma a Salerno è probabile che venga data una nuova chance a Scuffet. Il difensore è un punto fermo dell'Under 21 slovacca, con cui ha giocato le amichevoli contro Polonia e Dukla. Oggi in gruppo anche Prati e Oristanio: il primo ha giocato martedì tutti i 90 minuti con la Norvegia, il secondo, dopo i 33' finali in azzurro proverà a convincere Ranieri.

Verso Salerno

Corsa contro il tempo per Luvumbo e Hatzidiakos. L'angolano sta recuperando da un affaticamento muscolare e anche ieri ha lavorato parzialmente col gruppo, come Mancosu e Dossena, mentre il greco ha proseguito nell'allenamento differenziato dopo la contusione alla coscia rimediata in nazionale. A riposo per una distrazione al retto femorale Aresti. Oggi, nell'allenamento in programma al mattino, si spera in qualche recupero completo.

