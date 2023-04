Ranieri: rispetto tanto, paura mai 

Possibilmente già domani contro una squadra che, a parte la flessione nelle ultime settimane, ha dominato il campionato: «Niente paura. Li rispettiamo, sono la capolista, a un passo dalla Serie A, miglior attacco e miglior difesa. Però vogliamo fare la nostra partita, guai aver paura. Non facciamoli giocare come sanno, proveremo a limitare le loro qualità e poi giocheremo il calcio che siamo abituati a fare». Sempre con equilibrio: «Dobbiamo saper cambiare in corsa se l'avversario dovesse metterci in difficoltà. La mia mentalità è quella di provare a vincere sempre e contro tutti, in casa o fuori. Se poi non posso vincere, meglio un pari che nulla. A Pisa stavamo per vincere, ma abbiamo rischiato di perdere, sarebbe stata un'altra doccia ghiacciata».

Ranieri riparte dal pari di Pisa: «La considero una nuova pietra sul nostro cammino, perché ci rende consapevoli del fatto che stiamo giocando bene, che abbiamo la mentalità giusta cercando la vittoria anche quando non si trova. Sono soddisfatto di quello che stanno facendo i ragazzi». Ma Pisa ha anche detto che in questo Cagliari, se non ci pensa Lapadula, non segna nessuno: «Questi ragazzi li abbraccerei tutti. Mancata cattiveria? Forse. Però guardate il Frosinone, ha tanti giocatori col gol nelle gambe, da noi ce ne sono meno, eppure siamo lì. Amo giocare con due attaccanti, proprio perché abbiamo pochi giocatori che sanno segnare tra difensori e centrocampisti. I gol li hanno Mancosu e Falco, Prelec li faceva da ragazzo, sta migliorando tantissimo, sono contento. È vero, ci manca qualcosa, ma dobbiamo trovarlo».

Claudio Ranieri guarda al passato, facendo i complimenti a chi, 53 anni fa, ha portato lo scudetto a Cagliari («hanno dato grande gioia a tutta la Sardegna»), e al futuro, con quello stadio che potrebbe ospitare gli Europei del 2032 («la Sardegna merita un'opera del genere e i tifosi meritano di entrare in uno stadio che sia l'orgoglio di tutta l'Isola»). Ma l'attenzione è soprattutto al presente, alla sfida che il tecnico lancia alla capolista Frosinone: «Li rispettiamo, ma guai aver paura!».

Cercasi gol

Sfida al Frosinone

Possibilmente già domani contro una squadra che, a parte la flessione nelle ultime settimane, ha dominato il campionato: «Niente paura. Li rispettiamo, sono la capolista, a un passo dalla Serie A, miglior attacco e miglior difesa. Però vogliamo fare la nostra partita, guai aver paura. Non facciamoli giocare come sanno, proveremo a limitare le loro qualità e poi giocheremo il calcio che siamo abituati a fare». Sempre con equilibrio: «Dobbiamo saper cambiare in corsa se l'avversario dovesse metterci in difficoltà. La mia mentalità è quella di provare a vincere sempre e contro tutti, in casa o fuori. Se poi non posso vincere, meglio un pari che nulla. A Pisa stavamo per vincere, ma abbiamo rischiato di perdere, sarebbe stata un'altra doccia ghiacciata».

Quota 60

Sfumato il secondo posto, Ranieri lancia una nuova sfida: «Se con 67-69 si va subito su, con 60 si entra nei playoff. Dai miei voglio che tengano alto l'obiettivo. Dobbiamo provarci e faremo di tutto, perché se malauguratamente non dovessimo salire, dobbiamo avere la coscienza a posto per aver fatto tutto per andare in A». E il tecnico analizza anche il suo lavoro: «Entrare in corsa è difficile. Dopo oltre tre mesi ho le idee più chiare e più giocatori a disposizione. Sono moderatamente soddisfatto, soprattutto per alcuni ragazzi che non stanno giocando nella loro posizione». E a proposito dei singoli: «Rog sta migliorando. Non è in grande spolvero, lo sarà al momento giusto. E poi Di Pardo: non lo conoscevo, mi ha sorpreso per la grande partita che ha fatto dopo 4 mesi fuori. Ho recuperato e ho un giocatore in più». E in più c'è anche un ambiente ritrovato: «Vedo grande amore, passione e, giustamente, aspettativa. Ma ricordiamo dove stavamo e soffiateci dietro, aiutateci».

