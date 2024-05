Ranieri resta lucido: «Era una partita jolly Testa al Sassuolo»   

Temeva il ruggito d’orgoglio del Milan, non a caso l’aveva definito «una grandissima squadra» alla vigilia, a prescindere da chi avrebbe giocato. Certo non immaginava una serataccia del genere, Claudio Ranieri, e un crollo del suo Cagliari nel finale, proprio quando sembrava potersi aggrappare alla coda del Diavolo. «Ma non facciamo drammi. Resettiamo subito e pensiamo alla gara col Sassuolo. Quella sì, non la possiamo proprio sbagliare», taglia corto l’allenatore romano che anche nella peggiore delle sorti, dopo una “manita” dolorosa a San Siro, fa da scudo ai suoi giocatori: «Non posso rimproverargli nulla. Forse nel primo tempo siamo stati un po’ troppo timidi, giusto quello. Ma io sono orgoglioso di loro. Ora, però, è il momento di tirar fuori tutto quello che abbiamo dentro».

Il rimpianto

Il sorriso d’ordinanza, nonostante tutto. «Cinque gol mi sembrano un po’ troppi», storce il naso Sir Claudio. «Anche se poi li hanno fatti e complimenti a loro». Amen. «Fino a quando siamo rimasti compatti e riusciti a non concedere spazi, abbiamo tenuto molto bene. Nel primo tempo, indubbiamente, dovevamo essere più propositivi, più spensierati, e cercare di impensierirli di più. Nella ripresa, infatti, quando abbiamo spinto di più, abbiamo creato diverse occasioni», il rimpianto. «Poi Leao e Theo Hernandez hanno fatto la differenza negli ampi spazi. A quel punto il Milan ha fatto quello che ha voluto e ci ha tagliato come il burro».

La chance di Zito

Niente drammi, appunto. «Per noi questa col Milan era una partita jolly, tutto quello che sarebbe venuto fuori l’avremmo accettato ben volentieri», tiene a precisare Ranieri. «Sapevamo che dovevamo fare una gran partita, a larghi tratti l’abbiamo fatta. Ripeto, ci è mancata un po’ di spensieratezza in più nella prima parte. Peccato, perché eravamo molto accorti, attenti. Magari potevamo sfruttare meglio certe situazioni». In riferimento, soprattutto, all’occasione sprecata da Luvumbo: «Zito ha dato la palla indietro, se l’avesse messa davanti, Shomurodov si sarebbe trovato da solo davanti al portiere. Capita. Fa tutto parte dell’esperienza di questi ragazzi. Luvumbo è giovane, ha molto da migliorare. Però è un ragazzo in gamba».

Ora il Sassuolo

Quanti punti ancora servono per conquistare la salvezza? «Non lo so, dipende da molte cose. Vediamo, vediamo». Ranieri aspetta i risultati di oggi prima di sbilanciarsi. «Adesso ci attende una grande partita contro il Sassuolo», ricorda, «e lì si deciderà molto. Dopo penseremo alla Fiorentina. Ma una squadra alla volta. Dobbiamo prepararci bene e sono certo che faremo del nostro meglio». Senza un vero goleador, si tiene stretto lo score totale del reparto offensivo. «Un po’ tutti si sono divisi questo compito e i gol in fondo li abbiamo fatti. Il problema semmai», ribadisce, «sono quelli incassati per il mio modo di vedere il calcio. Ma è inutile recriminare adesso, dobbiamo prepararci con la massima concentrazione e la consapevolezza di quello che ci andiamo a giocare».

