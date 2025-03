Ranieri: reagito dopo Bilbao 

L’abbraccio, commovente, con i suoi ex giocatori appena prima del fischio d’inizio. Li ha voluti salutare, uno per uno, anche dopo averli battuti. «Devo tanto a questi ragazzi. Il Cagliari poi per me è speciale, ma non lo scopriamo certo oggi», ha confidato Claudio Ranieri, che ha affrontato i rossoblù forse nel momento sbagliato. La ferita per l’eliminazione dall’Europa League era ancora calda, la sesta vittoria di fila in campionato ridà, però, ossigeno e credibilità alla sua Roma che può così continuare a sperare nella qualificazione alla prossima Champions League. E sarebbe a dir poco clamoroso considerata la situazione in cui erano i giallorossi quando li ha raccolti il tecnico di Testaccio.

Effetto Ranieri

E la cura per molti di loro continua. «Dovbyk ha bisogno di affetto e comprensione, ed è ciò che gli stiamo dando», ha detto tra il serio e il faceto Ranieri che, dopo averlo bacchettato e spronato alla vigilia, ieri lo ha schierato a sorpresa titolare. «Non deve vivere solo per il gol, serve anche una prestazione gagliarda», ha spiegato. «Sono contento per lui, era importante che si sbloccasse e facesse una prestazione del genere».

Domenica amara, invece, per Dybala, subentrato nella ripresa e subito ko. «Si è toccato dietro, non dovrebbe essere nulla legato al ginocchio», la rassicurazione di Ranieri dopo essersi consultato con lo staff medico e aver parlato con lo stesso giocatore. «Ora farà tutti gli esami di rito, speriamo non sia nulla». Per tutti c’è stata la reazione dopo Bilbao: «Ai ragazzi ho chiesto di rialzarci, lo stadio era pieno e dovevamo far vedere che c'eravamo. Sono contento». A chi gli ha fatto notare poi che chiuderebbe con 99 panchine da allenatore della Roma se non dovesse arrivare il rinnovo a fine campionato, ha risposto con un sorriso sornione e una battuta: «Non fate i furbi».

