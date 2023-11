Ranieri, quei 15 minuti fatali «Siamo stati noi a spingere la Juventus verso la vittoria» 

Potesse tornare indietro, cancellerebbe proprio quel quarto d’ora in avvio di ripresa, fatale dopo un primo tempo impeccabile. «Più che per il palo c’è tanta amarezza per i primi quindici minuti del secondo tempo. Abbiamo sbagliato troppi appoggi, abbiamo dato fiducia alla Juventus». Una smorfia di rabbia, Claudio Ranieri fa spallucce al destino e volta pagina. «Avevamo fatto tutto molto bene sino all’intervallo, avevamo fatto tutto quello che avevamo preparato in settimana», il grande rimpianto dell’allenatore del Cagliari che all’impresa ci ha creduto davvero. «Avevamo lavorato, soprattutto, sulle loro ripartenze e sulle palle inattive, sui calci d’angolo, sui calci di punizione sui quali sono micidiali. E quel che più mi fa rabbia è che hanno segnato proprio su quello che pensavamo».

Il rimpianto

Magra consolazione: «Di fatto, abbiamo dato noi il via alla loro vittoria. Siamo stati troppo agnellini. Sul primo gol c’era un buco di due metri accanto a Bremer e questo non è possibile in Serie A. Se vogliamo crescere, dobbiamo capire che sono proprio questi i particolari sui quali dobbiamo migliorare». Il cambio tra Petagna e Lapadula tra primo e secondo tempo? «A Petagna ho fatto i complimenti perché stava giocando davvero bene», la premessa. «Però quando svariava troppo sugli esterni non c’era nessuno dentro l’area di rigore. Eravamo belli, sì, ma non ballavamo. A Lapadula ho chiesto quindi di giocare, ma soprattutto di riempire l’area, cosa che abbiamo cercato di fare. Poi all’ultimo abbiamo tentato il tutto per tutto mettendo dentro gli attaccanti che avevamo. Ci siamo andati vicini, senza riuscirci, però».

Il percorso

La sconfitta allo “Stadium” non cancella, tuttavia, quanto di buono fatto dal Cagliari con l’inizio dell’autunno. Paradossalmente, conferma la crescita di una squadra sempre più consapevole delle proprie potenzialità e, al di là degli errori, capace di giocarsela a viso aperto con l’attuale capolista (aspettando Inter-Frosinone in programma stasera). «Siamo in fiducia, abbiamo giocato bene e in fondo è questo ciò che conta maggiormente. Anche per questo mi dispiace rimproverare i ragazzi per quegli episodi, perché hanno fatto una grande partita contro una squadra che lotterà per vincere il campionato, per quanto Allegri parli di quarto posto. Purtroppo, però, abbiamo perso. Per come siamo riusciti a impostare la gara, loro potevano segnare soltanto sui calci piazzati o sulle ripartenze. Sono questi i particolari che fanno perdere le partite, insisto. E su questi dobbiamo lavorare». Ma il percorso di crescita continua. «Assolutamente, potevamo prendere una “libecciata” e invece abbiamo subito solo due gol, ne abbiamo segnato uno e sfiorato un altro in più di un’occasione». Il tecnico di Testaccio si tiene stretta la prestazione di Torino, eccetto quei maledetti quindici minuti, appunto. «I gol sono figli del rinnovato entusiasmo della Juventus». Il suo Cagliari torna comunque nell’Isola a testa alta.

