Ranieri punta sulla Domus: non è un caso se in casa  abbiamo ottenuto più punti 

Il rispetto non deve mancare mai, ma nessuna paura. Perché in questa fase della stagione i punti sono decisivi e vanno cercati contro tutti. Per il Cagliari anche contro un'Atalanta che sogna la Champions e, all'orizzonte, attende la storica sfida contro il Liverpool ad Anfield Road, in Europa League. «Una corazzata, a volte una squadra perfetta», sintetizza Claudio Ranieri. «Ma noi dobbiamo racimolare punti dappertutto».

Su la testa

Il calendario ha deciso di mandare il Cagliari all'assalto, una dietro l'altra, di Atalanta, Inter e Juventus. Però Ranieri non fa distinzioni: «Abbiamo tre partite difficili, ma senza dimenticare le altre. Saranno otto partite difficilissime, per noi e per chi lotta per non retrocedere». Una lotta entusiasmante, soprattutto per chi la osserva seduto in poltrona e senza essere coinvolto. Lui, Sir Claudio, ne ha viste così tante che non trema certo. E avvisa l'Atalanta: «Una corazzata, una squadra fortissima fisicamente e tecnicamente, a volte praticamente perfetta. Però sappiamo cosa dobbiamo fare, dobbiamo racimolare punti dappertutto. Li rispettiamo, ma faremo la nostra partita».

Grazie Lapa

Nessuna indicazione sulla formazione, ci mancherebbe. «C'è da ipotizzare tutto», la butta lì il padrone della panchina rossoblù. Che sorride per il recupero di Gaetano («ha lavorato molto bene negli ultimi tre allenamenti ed è a disposizione»), si tiene stretti gli sprazzi di Luvumbo («ha fatto passi da gigante. Certo, dovrebbe essere più riflessivo, ma se gli chiediamo di essere riflessivo perdiamo la sua verve e l'imprevedibilità») e poi esalta ancora il suo bomber Lapadula, ancora fermo a 2 reti: «Ma dobbiamo solo ringraziarlo e abbracciarlo forte, perché gioca con un problema al tendine rotuleo». Problemi per tanti rossoblù, ma Ranieri affida a un sorriso furbo la risposta a chi vorrebbe capire chi ha avuto qualche patema fisico in settimana. Quelli che hanno fatto soffrire, prima del Verona, anche Makoumbou: «Non era stato bene, per questo non è stato all'altezza. Quando faccio la formazione, ho il polso di tutte le situazioni e poi devo scegliere. Sapevo che Antoine non avrebbe tenuto tutta la partita, ma sapevo di aver giocatori giovani che stanno facendo bene e quindi ero sicuro di poter cambiare due centrocampisti».

La spinta dei tifosi

Ranieri ascolta le lamentele di qualche rivale (ultimo il Sassuolo) su possibili errori arbitrali e scrolla le spalle. «In questa fase del campionato gli arbitri sono chiamati a un super lavoro. Gli errori ci saranno sempre, col Var si sono attenutati. Ma se i ventidue in campo e le panchine cercano di aiutarlo, sicuramente l'arbitro farà meno errori. Noi siamo sempre quelli che determinano una partita e ho fiducia nei direttori di gara. Specie se ci sarà un arbitro con autorevolezza, più che autoritario» L'ultimo pensiero va ai tifosi, sempre loro: «Non è un caso se in casa abbiamo fatto più punti che fuori. Sapere che siamo nel nostro fortino, sapere di poter sbagliare ma che c'è sempre il supporto del pubblico, questo ci fa sentire più sicuri. E contro l'Atalanta ci servirà grande supporto, perché avremo davanti una grande squadra, una squadra che poi andrà a giocare contro il Liverpool».

RIPRODUZIONE RISERVATA