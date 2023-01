Ranieri promuove il Cagliari: «Bravi, non era facile,  si è vista la voglia di lottare»   

Per Claudio Ranieri la serata perfetta. L'amarcord con l'abbraccio al “suo” Daniele De Rossi, nel frattempo diventato collega di panchina, la vittoria del Cagliari e quel pizzico di suspense che, quando porta i tre punti, ti fa vedere la vita in rosa. Anche davanti a qualche errore di troppo, certo, «perché, in fondo, tutti sbagliano, anche gli allenatori». Per parlarne e magari alzare un po' la voce ci saranno domani gli spogliatoi di Asseminello. «Ma io sono davvero contento», esordisce Ranieri in sala stampa e con i 7 punti messi insieme dal suo ritorno in Sardegna e un momentaneo quinto posto che male non fa.

Avanti così

Arriva in sala stampa e, nel corridoio, ritrova DDR. Un ultimo abbraccio e poi Ranieri racconta il suo Cagliari-Spal. «Sono contento della prestazione, perché non era una partita facile. Questa Spal darà fastidio a diverse squadre. Sapevo che avrebbe giocato così, ricordo che aveva vinto due volte per 1-0 nelle ultime due trasferte, con Parma e Reggina». La gara: «Siamo stati bravi nei primi 30 minuti, poi c'è stata un po' di confusione. E tutti e ventidue in campo non hanno aiutato l'arbitro in alcune decisioni». La ripresa: «Si è vista la voglia di lottare, di vincere la partita. Queste sono vittorie che ti fanno bene, ti fanno essere più determinato e convinto in quello che stai facendo, capisci che col sacrificio e l'aiuto di tutti diventi squadra e puoi ambire a ottimi piazzamenti».

Le difficoltà

Il Cagliari l'ha giocata così come l'aveva preparata: «Siamo stati bravi a pressarli alti e così loro, per non rischiare, sono stati costretti a mettere palloni lunghi. Ma proprio su un lancio da metà campo ci hanno sorpresi. Non abbiamo mollato, abbiamo saputo reagire e questo fa morale». Un Cagliari che si conferma rullo compressore alla Domus: «Ma anche a Cittadella abbiamo fatto bene nel primo tempo, anzi, abbiamo avuto anche più occasioni. Con la Spal abbiamo trovato una squadra che ha giocato a viso aperto e così per noi c'era più spazio. Ma ogni partita sarà diversa e i giocatori dovranno esser bravi a saper leggere quello che succede in campo».