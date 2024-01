Ranieri: prima regola, non subire gol 

Assemini. Sulla gara d’andata, provvidenziale e indimenticabile 4-3, preferisce non soffermarsi più di tanto. «Acqua passata non macina più», taglia corto. E paradossalmente, prende spunto dalla prima parte di quel match, quella peggiore. «Abbiamo visto che cosa succede se molli la presa contro questa squadra e non sempre tre gol si possono recuperare». Claudio Ranieri, per farla breve, diffida da tutto ciò che riguarda il Frosinone. La sua classifica in primis, gli otto punti in meno rispetto al Cagliari nelle ultime undici giornate e le cinque sconfitte di fila, l’ultima lunedì a Bergamo con un imbarazzante 0-5.

L’avversario

«È una squadra che va presa con le pinze, dobbiamo stare attenti a tutti i sussulti», sottolinea il tecnico romano che ammette di aver passato in rassegna tutte le gare dei gialloazzurri nei giorni scorsi. «Non facciamoci condizionare dagli ultimi risultati, sarebbe un errore imperdonabile. Gioca bene, fa tutto bene. Oltre ad avere geometrie e qualità, pressa tanto e non ti lascia respirare. Anche quando sta perdendo, non molla mai. Dovremo fare una partita gagliarda. Senza errori e senza subire reti». Ed è proprio questa la chiave del match e della conferenza stampa di ieri nel “Crai Sport Center” di Assemini. «Domenica sarà fondamentale non subire gol. Dobbiamo andare a Frosinone con questo obiettivo: non subire gol». Categorico.

La classifica

Guardia alta, sempre. Il successo sul Bologna è stato un toccasana per il morale e ha permesso al Cagliari di avere ancora alle spalle tre squadre, di agganciare l’Udinese e di allungare addirittura sulle ultime due. «Ma non illudiamoci. La situazione resta instabile e così sarà per molto tempo ancora. Dobbiamo abituarci a respirare un giorno e andare di nuovo sott’acqua il giorno dopo. Che poi è anche il bello di questo campionato». E se lo dice lui…

I protagonisti

Nessun indizio sulla formazione di domani, tanto meno sul modulo. Sir Claudio se la ride quando gli viene chiesto se oggi è più efficace la difesa a tre o a quattro. «Dobbiamo saperci adattare a qualsiasi sistema di gioco, lo stesso Frosinone cambia spesso», si limita a dire Ranieri che preannuncia la convocazione di Lapadula («ha fatto tutto con il gruppo negli ultimi due allenamenti ed è pertanto convocabile») e si gode Petagna: «È importantissimo, un giocatore su cui puntiamo tanto. Lo stiamo conoscendo sempre di più. Ha un fisico imponente e sta pian piano trovando una condizione ottimale». Più tattica che fisica, invece, la svolta di Wieteska, tra i protagonisti a sorpresa contro il Bologna. «A forza di allenarsi con noi sta capendo il calcio italiano, tatticamente il più difficile al mondo. Si sta poi adattando alla squadra. E lo stesso vale per Hatzidiakos». Si prepari il greco?

Da squadra

Dal Frosinone al Frosinone, in due mesi e mezzo è cambiato tutto o quasi. «Troveremo una squadra che vorrà mangiarci vivi», avverte l’allenatore rossoblù, che insiste su quanto sia importante non subire reti. Precisando: «Noi dobbiamo essere coscienti che siamo una buona squadra quando siamo tutti compatti. Se molliamo un attimo, perdiamo il nostro essere squadra». Forte e chiaro.

