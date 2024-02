Ranieri: per salvarsi bisogna raspare il campo 

Assemini. Col cuore in mano, ma a denti stretti. «Sappiamo bene che la situazione non è bella, ne parliamo in continuazione tra di noi. E sappiamo che per salvarci dobbiamo raspare il campo. Se scendi in Serie B è dura poi risalire ed è troppo importante restare in Serie A, lo è per tutta la Sardegna. Questo io trasmetto alla squadra ogni giorno e questo trasmette la squadra a me in ogni allenamento». Ci mette la faccia, Claudio Ranieri, e prova a fare da scudo ai suoi giocatori dai quali, però, pretende di più. Molto di più. Già a partire dalla gara con la Lazio, diventata quasi un bivio per il Cagliari dopo tre sconfitte di fila. «Perché si può anche perdere, soprattutto quando l’avversario è superiore. Col Torino abbiamo perso, ma abbiamo lottato sino in fondo. Contro la Roma no, ci siamo piegati alla loro forza. E così non va bene».

La strategia

Il tono fermo e schietto dietro il sorriso di cortesia. «Sta a me trovare dieci giocatori che diano il cento per cento», quasi mette le mani avanti l’allenatore rossoblù che si aspetta una risposta forte, domani pomeriggio alla Domus, e una gestione del match impeccabile. «Servirà una partita perfetta per cercare di non soccombere», la strada maestra dalla quale si possono trovare più direzioni. «Con un briciolo di fortuna poi la si può anche vincere, ma l’importante è non perderla. La Lazio è una super squadra che l’anno scorso ha chiuso al secondo posto e dobbiamo quindi affrontarla con umiltà, grinta, determinazione e voglia di morire sul campo in ogni azione. Se pensiamo di giocarcela sotto l’aspetto tecnico partiamo già battuti, ma io sono convinto che usando le nostre armi possiamo fermarli. Già lo abbiamo dimostrato nella gara d’andata nonostante la sconfitta». E proprio dal match di due mesi fa all’Olimpico Ranieri e il Cagliari cercheranno lo stimolo e le idee per rivitalizzare l’autostima calpestata dalla Roma quattro giorni fa. «Forse era stata una delle nostre migliori partite in trasferta insieme a quella con la Juventus nonostante la sconfitta e nonostante l’avessimo giocata in dieci contro undici. Certo, abbiamo rischiato di andare ulteriormente sotto, ma non ci siamo mai scomposti. Abbiamo lottato sino alla fine sfiorando addirittura il pareggio all’ultimo minuto con Pavoletti».

Le scelte

Ranieri difende a spada tratta la squadra ma anche il proprio operato. «Certo che dopo aver subito quattro gol dico anch’io che avrei fatto scelte diverse. Dopo la partita, però, è troppo facile. Dopo la partita siamo tutti allenatori». I continui cambi di modulo e di formazione? «Accadeva anche l’anno scorso. E così facendo siamo tornati in Serie A», ricorda in punta di penna l’allenatore rossoblù che, intanto, ha altre scelte importanti da fare in vista del match con la Lazio. Luvumbo? «È tornato. Si è riposato, si è allenato bene. Lo tengo in considerazione, è uno dei papabili». Gaetano? «È un giocatore che predilige la metà campo avversaria, anche se sa dare una mano in difesa. Ha tanta qualità e visione di gioco». Infine su Lapadula: «È stata una stagione complicata per lui sin dal ritiro estivo tra interventi e contrattempi fisici. Più gioca, più sta ritrovando una condizione ideale». E più segna, più il Cagliari respira.

