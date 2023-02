Ranieri pensa all’attacco  

Doppia seduta di allenamento, ieri, per il Cagliari che prepara la trasferta di sabato a Venezia. Dopo l'assenza di lunedì, Ranieri è tornato a dirigere gli allenamenti, ma per lui poche buone notizie. L'infermeria, infatti, resta sempre affollata: ancora lavoro personalizzato per Di Pardo, Nandez, Deiola, Viola, Falco e Pavoletti, tutti indisponibili per la gara al “Penzo”. Out anche Lapadula, regolarmente fermato per un turno dal giudice sportivo. E pericolo giallo per due diffidati, Altare (che rientra dopo lo stop di Bari) e Millico. In avanti spazio a Prelec e Luvumbo? Scelte che appaiono obbligate, salvo sorprese preparate da Ranieri.

Porte aperte

Oggi nuovo allenamento pomeridiano ad Asseminello. Il tecnico dovrà valutare le soluzioni a disposizione, soprattutto in attacco dove mancheranno i due centravanti titolari, Pavoletti e Lapadula. E la seduta di oggi si svolgerà a porte aperte, con l'ingresso riservato ai tifosi che hanno assistito alla gara della Primavera rossoblù con l'Inter. (al.m.)

