Ranieri pensa a Zappa centrale 

Il Cagliari post mercato è fatto. Primi allenamenti in gruppo per Mina, mentre Gaetano si è limitato a qualche giro di campo in solitaria. Questa mattina ci saranno entrambi, con la Roma sempre più vicina. Ranieri fa i conti in vista del suo derby del cuore all'Olimpico: indisponibili Oristanio, Shomurodov (entrambi attesi per fine febbraio, primi di marzo) e Mancosu, quasi certo il forfait di Sulemana, anche ieri costretto a lavorare in personalizzato. Ma a Roma potrebbe esserci Luvumbo.

Operazione Zito

L'avventura dell'Angola in Coppa d'Africa si è chiusa ieri con una sconfitta con la Nigeria. E il Cagliari si è messo subito in moto per riportare a casa Luvumbo. Un volo privato dovrebbe far sbarcare a Elmas Zito (entrato nell'ultima mezz'ora e vicinissimo al gol del pari) già questa sera. In tempo per svolgere l'allenamento di domani mattina e poi partire con la squadra per Roma. Con Ranieri che, così, potrebbe avere un'opzione in più in panchina. Formazione, naturalmente, top secret, ma contro i giallorossi potrebbe esserci la conferma della difesa a tre con l'esordio di Mina e l'impiego nel terzetto di centrali di Zappa. Gli ultimi tre allenamenti (oggi, domani e lunedì mattina), come sempre scioglieranno i dubbi del tecnico, che davanti potrebbe affiancare uno tra Pavoletti e Lapadula a Petagna. (al.m.)

