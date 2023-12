Ranieri: «Peccato per quel rosso...» 

La sconfitta brucia, ma dopo Lazio-Cagliari Claudio Ranieri trova anche il modo per sorridere. Esce dal campo, abbraccia il match-winner Pedro: «Che gli ho detto? Tante parolacce». Ride Ranieri, anche se il suo è un riso amaro. Perché si può perdere in tanti modi, ma a Roma ancora una volta sulla sconfitta c'è l'ombra del Var.

Var perché?

Ranieri spiega: «Non ero nervoso, stavo solo cercando di caricare i ragazzi. Gli ho chiesto di portarla in equilibrio fino alla fine per poi giocarci il tutto per tutto. E così è stato, abbiamo avuto quelle due occasioni. Peccato». Meno pacato il tecnico, quando si parla dell'espulsione di Makoumbou: «È stata una bella partita, peccato per il rosso. Ma che c'entrava il Var? L'arbitro aveva fischiato, perché il Var è intervenuto? Serve un protocollo chiaro, magari Scuffet o Dossena potevano arrivarci». E ancora, rivedendo l'azione su un monitor: «Ma davvero questo è fallo? Se sì, allora l'arbitro avrebbe dovuto fischiare anche l'intervento su Hatzidiakos sul gol della Lazio. Era lì, aveva deciso che il fallo non fosse da rosso. Ripeto: perché interviene il Var?». Chiusura sull'episodio con stoccata: «Ho una certa età, non ho voglia di fare polemiche. La realtà è che non ho avuto Makoumbou a Roma e non lo avrò anche nella prossima partita. Però il Var deve aiutare l'arbitro, non deve aiutarlo a sbagliare», dice senza perdere il consueto savoir faire .

Bravi ragazzi

Ranieri applaude i suoi ragazzi: «Sono contento della prestazione, ai giocatori dico sempre che conta quello. Abbiamo iniziato bene, eravamo in partita. Dopo il gol e l'espulsione, dovevamo rimanere concentrati e così è stato. Ripeto, sono dispiaciuto per il risultato, contento per la prestazione. Ci abbiamo provato fino alla fine, con due palle gol nel finale. Complimenti a loro, noi ci prendiamo gli applausi, ma zero punti».

Gli episodi

Sul banco degli imputati, Hatzidiakos : «Sono sincero», ammette il tecnico, «mi spiace per questi errori. Hatzidiakos è un nazionale greco , bastava accompagnare la palla fuori. Ma gli errori capitano». Meglio guardare avanti: «Rivedremo insieme cos'è successo e si ricomincia. Fatta una partita, si passa alla prossima, l'ho imparato all'estero». Ranieri valuta anche altri rossoblù: «Prati ha ampi margini di miglioramento, gioca in un ruolo cruciale. È giovanissimo, ma gli ho dato in mano il centrocampo. Sta facendo benino, ma ha ancora tanto da imparare». Come Luvumbo: «Poteva fare qualcosa di più. Ma è anche vero che a inizio campionato ci ha tenuto a galla, ci sta una partita non al massimo. E comunque è stato una spina nel fianco, non permettendo a Lazzari di spingere». Sulle scelte in attacco: «Petagna sta vivendo un buon momento, Lapadula sta ritrovando la condizione e ha bisogno di giocare. Cerco di scegliere di volta in volta chi sta meglio». Sir Claudio volta pagina: «Dopo la vittoria col Frosinone, c'è stata la scintilla, siamo meno timorosi e la condizione atletica è migliorata. Cercheremo di salvarci, all'ultima giornata. Non sarà facile, lo sappiamo. E se dovessimo retrocedere, vorrà dire che risaliremo subito. È il calcio».

