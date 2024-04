Ranieri: peccato Ma il bicchiere è mezzo pieno 

«Peccato, è davvero un gran peccato. Con due punti in più avremmo fatto un bel balzo in classifica. Ma io vedo il bicchiere mezzo. E non molliamo». Se è deluso, non lo dà certo a vedere, Claudio Ranieri, che si tiene stretto il pareggio e l’ennesima prova di forza della sua squadra contro una big del torneo. «Mi tengo stretto anche l’orgoglio dei miei ragazzi, la loro determinazione, la qualità messa in campo. Hanno rispettato tutti le consegne e non hanno mai abbassato la guardia. Contro campioni come quelli della Juventus non hai alternative, del resto. E io non posso che fare i complimenti ai miei giocatori per come hanno interpretato la partita, dall’inizio alla fine. E grazie ancora una volta al pubblico. Ci ha sostenuto nei momenti di difficoltà, continua a soffiarci dietro. Se siamo arrivati sin qui, lo dobbiamo anche ai nostri tifosi».

Il rimpianto

L’urlo strozzato in gola. «Quando giochi contro la Juventus, purtroppo, finché l'arbitro non fischia, non puoi stare mai tranquillo», fa spallucce il tecnico di Testaccio mostrando comunque un sorriso smagliante, complice la prestazione. «Il nostro primo tempo è stato davvero bellissimo, i giocatori hanno interpretato benissimo la gara. Poi la Juve ha trovato le contromisure. Ma se non ci fossero stati quei due episodi l’avremmo portata a casa». Uno dei due episodi è la punizione con cui Vlahovic ha rimesso in gioco i bianconeri. «Anche in tv mi hanno detto che il fallo di Nandez su Chiesa non c’era», sgrana gli occhi Sir Claudio senza, però, calcare la mano. «Detto questo, la barriera non doveva aprirsi. Ma ripeto, guardiamo avanti e continuiamo a lottare palla su palla. Ancora non siamo riusciti a portare la nave in porto ma siamo vicini».

I protagonisti

Il trittico di fuoco si è così rivelato un trampolino di rilancio per il Cagliari. «Ma io non avrei firmato per i cinque punti. Avrei firmato per tre vittorie in tre partite con nove punti», scherza (ma non troppo) l’allenatore del Cagliari. «Ne sono arrivati cinque vincendo con l’Atalanta e rischiando di vincere sia con l’Inter che con la Juventus». Sì, è proprio soddisfatto della sua squadra, Ranieri. Si vede, si sente. E sul siparietto Gaetano-Mina in occasione del primo rigore, spiega: «Prima della partita ho detto che se ci avessero dato un rigore, lo avrebbe battuto Mina. Poi quando è successo, Gaetano mi implorava per batterlo lui. Per me andavano bene entrambi. Mi fido di entrambi». I complimenti si sprecano nella sala stampa della Domus, soprattutto per quei giocatori che sono usciti alla distanza nel corso della stagione. Hatzidiakos, per esempio. «Quando è arrivato era ancora abituato a giocare in un modo diverso, non usciva mai dalla linea. Noi invece vogliamo che si esca e si torni in continuazione. E lui lo sta facendo ora, e bene pure». Intanto, il Cagliari mette un altro mattoncino nella salvezza. «Non faccio dei calcoli, ci sono, però degli scontri diretti e se i punti li prende una squadra li perde un'altra. Io credo che a quota 36-37 ci si salvi. Prima ci arriviamo, meglio è».

RIPRODUZIONE RISERVATA