Ranieri: orgoglioso dei miei ragazzi 

Un pari all’ultimo respiro contro il Napoli. Proprio quello di cui aveva bisogno il Cagliari per caricarsi in vista del rush finale. «Sono contento e orgoglioso di questi ragazzi, hanno dato davvero tanto in una partita difficile», mostra il petto Claudio Ranieri che gongola all’idea di incontrare ora, col serbatoio pieno di adrenalina e autostima, Empoli e Salernitana in rapida successione. «A Udine è iniziato il nostro campionato. Siamo sott’acqua, stiamo affondando, e dobbiamo avere la consapevolezza di far vedere a noi stessi prima di tutto e poi ai tifosi che ci seguono che non vogliamo scendere. Poi sarà il risultato finale che ci dirà: non ce l’abbiamo fatta o ce l’abbiamo fatta».

Prova di forza

Novantasei minuti tutti d’un fiato. «È stata una partita difficile, ma siamo stati bravi a interpretarla», sottolinea, soddisfatto, il tecnico di Testaccio. «Purtroppo c’è stata quella incomprensione, quella disattenzione, e il Napoli è pervenuto al vantaggio. Buon per noi che non hanno chiuso la partita perché hanno avuto due palle gol per farlo. Ma onestamente, per come era andata nel complesso, non meritavano di perdere». Finalmente un risultato positivo contro una big, perché tale considera il Napoli Ranieri. «Sarà pure in crisi per i media partenopei, ma l’ho visto anche contro il Barcellona e lo considero una grande squadra, fatta di triangolazioni, di velocità, di verticalizzazioni». A rendere ulteriore merito alla prova del Cagliari, dunque. «Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Ma devo dire che sono soddisfatto di tutta la partita, sino al momento del gol. Loro poi hanno trovato gli spazi e più possibilità di colpirci in contropiede. Buon per noi, ripeto, che non ci sono riusciti e meno male che noi abbiamo un pubblico che ci sostiene e ci fa volare sino all’ultimo secondo». Ranieri insiste: «Perdere sarebbe stato cattivo, perché abbiamo fatto di tutto per creare dei problemi a una grande squadra. E c’eravamo riusciti sino all’errore che abbiamo commesso sul fallo laterale, perché lo sanno che non voglio un fallo laterale battuto corto, non serve a niente». A proposito di errori: «Augello ha fatto la sua miglior partita qui a Cagliari. Questo è l’Augello che io conosco. Mi dispiace che abbia commesso quell’ingenuità, però fa parte del gioco del calcio».

Luvumbo a 360 gradi

Solo applausi e complimenti, invece, per Luvumbo. «Chi fa gol ha sempre la vetrina della squadra ed è giusto. Ma a me è piaciuto tanto perché gli avevo detto: “devi lavorare come un centrocampista perché sei un’ala, non sei soltanto un attaccante”. Gli ho fatto vedere quello che aveva sbagliato a Udine ed è stato veramente encomiabile il lavoro di sacrifico, di attenzione e di attitudine che gli avevo chiesto. Per di più, c’è stato il gol, è stata quindi una partita completa, la sua». Non solo Zito, però. Tutti sul pezzo come due domeniche fa, saranno mica gli effetti dell’elettroshock post Lazio? «Ne faccio un altro allora, metto proprio la corrente», se la ride e scherza Ranieri, felice di aver ritrovato il suo Cagliari giusto in tempo.

