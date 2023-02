Ranieri: ora la svolta in trasferta 

Ci sono partite che possono dare una svolta alla stagione. Claudio Ranieri e il Cagliari sanno che domani a Bari, in un San Nicola che si preannuncia infuocato, si giocherà una di queste gare. Il tecnico romano, come sempre, ha pronta la fotografia degli avversari: «Bari è una grande potenza, la squadra che ha segnato più di tutti, sappiamo che ci aspetta una partita difficile. Con loro, come col Venezia, abbiamo perso in casa: speriamo di fare meglio. Saranno due partite tremende, ci siamo preparati bene, che vinca il migliore».

L'attesa di Ranieri

Il Cagliari potrebbe essere sicuramente il migliore con tutta la rosa a disposizione, ma anche in Puglia ci si presenterà con una lunga lista di indisponibili. Ranieri ammette: «Non so quando li recupereremo tutti. Intanto, iniziano a correre sul campo. Quando torneranno con me serviranno almeno due settimane per essere convocabili. Hanno tutti una gran voglia di darmi una mano e io ho bisogno di tutti». Abili e arruolabili sono invece Mancosu e Rog: «Sono tutti e due a disposizione, migliorano e potrebbero essere disponibili dal primo minuto, come Kourfalidis, che ha recuperato, anche se non totalmente». Nello specifico, a proposito del croato: «Tutti devono segnare, mi aspetto i gol dei centrocampisti, anche da Rog, ma prima rimettiamolo bene in sesto. Deve prima stare bene, poi gli chiederemo anche i gol». Sul numero 5: «Ha bisogno di stare in condizione ottimale, ma per noi è importante anche al 50%».

Tabù trasferta

Ranieri sa bene che la crescita passa dal ritrovare i punti fuori casa: «Dobbiamo essere superconcentrati, attenti. Anche a Modena avevamo iniziato bene, poi il rigore e l'espulsione hanno cambiato il corso della gara. Ci manca essere convinti, la determinazione giusta e spero che, contro una grande di questo campionato, si possa fare una partita positiva». A proposito degli avversari, attenzione a Cheddira, ma non solo: «Dovremo stare compatti, stretti, ma non c'è solo Cheddira. Hanno ottime bocche da fuoco, dovremo essere concentrati in ogni evento della partita». Nessuna anticipazione sulla formazione: «Prelec si sta ambientando, ma abbiamo diverse soluzioni. È giusto che Lapadula, in questo momento in cui mancano diversi giocatori, si carichi la squadra sulle spalle. Senza Altare ci sono varie opzioni, da quando sono arrivato è stato determinante».