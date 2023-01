Ranieri: nulla è impossibile, ma aiutateci 

Claudio Ranieri ha già preso il bastone del comando. Snocciola dati sul Como, indica la strada a squadra e tifosi, apre le porte a Nainggolan e, qualora non bastasse, manda messaggi sul nuovo stadio. Perché dopo aver iniziato la sua storia in rossoblù all'Amsicora e al Sant'Elia e in attesa di prender possesso della panchina alla Domus, sogna di inaugurare anche la prossima casa del Cagliari. «So che c'è in piedi la possibilità di un nuovo stadio e che il pallino ora passa alla Regione. Spero vada tutto bene perché nel 2032 ci sono gli Europei. Sarei presuntuoso ad augurarmi di essere ancora in panchina nel 2032, ma mi piacerebbe entrarci. È un treno che dovremmo prendere al volo, perché tagliar fuori Cagliari vorrebbe dire tagliar fuori tutta la Sardegna e l'indotto che ne deriva. Sarebbe davvero un peccato per tutti».

Pronto all'esordio

Oltre trent'anni di panchine, eppure Ranieri non nasconde la tensione di questa vigilia speciale: «Faccio questo lavoro per le emozioni che mi dà, quindi non sarà una giornata come le altre, ma piena di ricordi, sensazioni, di voglia di far bene e dare una soddisfazione al nostro pubblico». Quel pubblico che il tecnico vuole portare subito dalla sua parte: «Mi fa piacere uno stadio pieno, serve l'aiuto di tutti perché io da solo non ce la faccio. I tifosi devono soffiarci dietro, specie nei momenti difficili. I giocatori devono sapere di poter rischiare avendo l'affetto del pubblico. Solo così possiamo centrare un obiettivo che ora sembra impossibile, ma io l'impossibile non lo conosco. Dobbiamo lottare e crederci. Ai tifosi dico: aiutateci».

Attenti al Como

Il grande maestro si è già calato nella nuova avventura: «Io sono sempre determinato, a prescindere dalla categoria. Contano gli stimoli e io ce li ho. E sono già in partita». E la conferma arriva quando fotografa perfettamente il prossimo avversario: «Il Como è una squadra quadrata, seconda per occasioni da gol, pericolosa in contropiede. Ecco perché dovremo essere concentrati, specie quando abbiamo la palla. E contro un avversario così scorbutico a me interessa solo vincere, anche giocando male, perché dobbiamo partire col piede giusto. Va bene anche un gol al 95', un 1-0 come nel '76, quando segnò Riva, la sua ultima rete in carriera».