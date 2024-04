Ranieri: non temo cali, ogni gara è decisiva 

Assemini. Testa all’obiettivo. Sempre, comunque. «Non temo cali, ormai siamo programmati mentalmente sul fatto che ogni partita è decisiva». La spallata di aprile non appaga certo il Cagliari e il passare da Atalanta, Inter e Juventus al Genoa (già virtualmente salvo, tra l’altro) non abbassa certo il livello di concentrazione dei rossoblù, assicura Claudio Ranieri che della sfida di domani sera a Marassi contro il Genoa ha curato ogni minimo dettaglio, sia tattico che psicologico. Sa bene quindi che l’insidia maggiore potrebbe essere proprio quella di sottovalutare l’avversario. «Ma nessuno lo farà». E già lo sguardo fermo e impenetrabile con cui porta avanti la tradizionale conferenza stampa dell’anti-vigilia nel centro sportivo di Assemini è una garanzia. «Siamo stati per tanti mesi sott’acqua e ora che abbiamo tirato fuori la testa per respirare, non vogliamo più tornarci».

Il Grifone

Calma e sangue freddo, insomma. Ora più che mai. «Siamo nel rush decisivo. I cavalli vincenti si vedono nel rettilineo finale e noi siamo pronti», chiarisce quasi subito il tecnico di Testaccio. «Nulla è certo. Andiamo ad affrontare una buona squadra che, non a caso, si è salvata con largo anticipo in un ambiente bellissimo. Per cui sappiamo ciò che ci aspetta». Uno stadio “Ferraris” incandescente e un Grifone sul pezzo, appunto. «Il Genoa è una squadra che sa giocare a calcio. Ha ottimi giocatori. Sa quando manovrare, sa quando recuperare e poi ripartire velocemente. Poi sarà supportato dal pubblico. Per questo dico che dovremo interpretare bene la partita e saperla leggere altrettanto bene». Nei giorni scorsi Ranieri ha avuto modo di rivedere la gara dell’andata. «È vero, abbiamo vinto noi 2-1. Ma negli ultimi dieci minuti hanno avuto tante di quelle palle-gol. Massima concentrazione, dunque».

I protagonisti

Squalificato Luvumbo, in compenso c’è Oristanio. «Sta bene, così come sta bene Lapadula. Come al solito deciderò all’ultimo», taglia corto Ranieri, tenendo fede alla sua linea quando l’argomento è la formazione. E nel cuore del campo si tiene stretto, invece, Makoumbou, errori compresi. «Quando devi portare la croce, non sempre tutto ti riesce. Però è un giocatore su cui faccio affidamento». Per questo lo ha schierato sempre titolare. «Io credo che la partita con l’Inter sia stata eccelsa e vorrei che giocasse sempre così».

Quota salvezza

In caso di rigore chi lo batterà? «Vediamo intanto chi gioca, poi decideranno i ragazzi. Io i nomi dei rigoristi li do, poi sono loro che se la sentono, chi più, chi meno. L’importante è far gol perché ne abbiamo sbagliati tanti nel corso della stagione». Come cambia la quota salvezza dopo gli ultimi risultati? «L’ho detto più volte, è un campionato bellissimo sia per quel che riguarda la lotta per non retrocedere che per le coppe europee. Io ho ipotizzato 36-37 punti, ma non posso essere sicuro. Ho detto ai miei: lottiamo sino all’ultima giornata poi vedremo quanti punti abbiamo fatto».

Genova per noi

Genova nel destino. «A Genova», ricorda Sir Claudio, «mi lega uno dei ricordi più belli, il debutto in Serie A da giocatore con la maglia della Roma. Era il 4 novembre del 1973. Purtroppo perdemmo, segnarono tra l’altro i due attaccanti che marcavo io. Ma fu un giorno speciale e indimenticabile per me e Genova resterà per sempre una parte di me stesso, Genova non si dimentica più». L’ha vissuta di recente sulla panchina della Sampdoria, sono stati due anni piuttosto intensi e ricchi di soddisfazioni. «Ricordo soprattutto i derby col Genoa, bellissimi. C’era grande compostezza e pathos allo stesso tempo. I tifosi genoani spingono molto la loro squadra, tra l’altro lunedì ci sarà il sold-out». Il Cagliari è pronto anche a questo, assicura il suo condottiero.

RIPRODUZIONE RISERVATA