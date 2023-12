Ranieri: non molliamo mai. Siamo noi 

Un’altra serata pazzesca, da incorniciare e custodire gelosamente nell’album dei ricordi. E tre punti pesantissimi, che consentono al Cagliari di spazzare via i fantasmi, superare in classifica l’Udinese e l’Empoli e lasciarsi così quattro squadre alle spalle. «Questi siamo noi». E al diavolo lo spettacolo, se necessario. «Sì, è stata una partita sporca. Ma sinceramente preferisco questa a quella dell’Olimpico dove siamo stati pulitissimi». Il sorriso composto, il tono pacato ma fermo. Claudio Ranieri se la gode con stile. Ad averlo, il suo stesso aplomb. Anche dopo il gol di Pavoletti è rimasto immobile davanti alla panchina mentre tutti, giocatori e componenti dello staff, travolgevano il capitano dall’altra parte del campo, sotto la Curva Sud. «Sono orgoglioso di questa squadra, non è la prima volta che lo fa», tiene a precisare. «È il segno che ha capito quello che chiedo. La prestazione deve esserci sempre, a prescindere».

Avvio storto

Quante emozioni nel finale. Sir Claudio, però, non dimentica un avvio stentato che ha rischiato di compromettere la partita. «Soprattutto i primi quindici minuti sono stati timidi, brutti. Il Sassuolo avrebbe potuto segnare tranquillamente almeno due gol, per fortuna ne ha fatto solo uno, altrimenti sarebbe stato più complicato recuperare». Anche la scelta di schierare la squadra a specchio non ha pagato. «Ma non mi sono pentito», chiarisce subito il tecnico di Testaccio. «In quel modo volevo metterli in difficoltà. Quando ho capito che erano loro, invece, a mettere in difficoltà noi ho cambiato». Quanto vale, alla fine, questa vittoria? «Non 99 ma 101. Conquistata così, poi, dà più valore a tutto, dal lavoro quotidiano al processo di crescita costante».

La panchina

Ancora una volta la svolta arriva dalla panchina. E Ranieri svela il discorso fatto alla squadra prima della partita: «Li ho guardati negli occhi e gli ho detto: mi state mettendo in difficoltà perché meritereste tutti di giocare. Ma mi pagano per fare delle scelte ed è questo quello che io voglio, essere messo in difficoltà». Pavoletti, ancora lui. «Scherzando gli ho detto che è il nostro Altafini e lui mi ha guardato un po' così, perché vorrebbe giocare di più», rivela Ranieri che, nel momento del bisogno, non ha esitato a metterlo in campo. «Oltre a essere il grande giocatore che tutti conosciamo, è un leader nello spogliatoio. Ma ce ne sono altri in un gruppo eccellente. Sono davvero soddisfatto di questo gruppo di lavoro». Su Lapadula: «È un ragazzo di una professionalità eccellente, arriva per primo ed è l'ultimo ad andarsene. È una macchina, forse si allena fin troppo. Ho scelto di farlo giocare anche se non è ancora al top della condizione proprio per fargli ritrovare il ritmo. Non si arrende mai, è incredibile. Quando ha avuto la botta al naso si è subito rivolto verso di me dicendomi: “mister non mi togliere, non mi togliere”. E chi lo toglie».

Sporchi e cattivi

Ranieri, dunque, si tiene stretta anche la parte più sporca e cattiva di questa vittoria. «Nella battaglia ci siamo ritrovati. Nella sofferenza ci siamo ritrovati. Nella determinazione ci siamo ritrovati. Abbiamo dimostrato che non molliamo mai». Grazie anche alla spinta incondizionata della Domus. «C’è una simbiosi meravigliosa tra giocatori e pubblico che ci soffia e ci permette così di raggiungere l’obiettivo anche quando non giochiamo la nostra miglior partita». Infine, il gol annullato al Sassuolo. «Per fortuna stavolta il Var è andato dalla nostra parte. Per un’unghia».

