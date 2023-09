Ranieri: non mi piacciono i disfattisti 

Assemini. «Parlo a tutti quelli che hanno il Cagliari nel cuore…». Ha un tono perentorio mentre snocciola un foglietto bianco con degli appunti, quasi una scaletta. Anche se il concetto, Claudio Ranieri, ce l’ha stampato a caratteri cubitali nella testa. Anzi, nel cuore, appunto. Sente forse qualcosa di negativo e ostile nell’aria, l’allenatore rossoblù. Anche se dice di non aver letto nulla di proposito in questi giorni e di andare a sensazioni vista la situazione in classifica. Chiede così di poter aprire lui la conferenza stampa pre gara, prima quindi che inizino le domande dei giornalisti presenti nella Club House di Asseminello. Per lanciare una sorta di richiamo/appello all’ambiente in un momento delicato e in vista di una trasferta cruciale. «Dobbiamo spingere tutti insieme».

Il discorso del Re

«Quando son venuto ai primi di gennaio chiesi aiuto a tutti per cercare di riportare il Cagliari in Serie A e ho avuto la disponibilità di tutti. C’era un’unione d’intenti. E piano piano siamo riusciti nel sogno, siamo tornati dalla porta di servizio in Serie A», la premessa. «Adesso siamo ultimi con due punti, ma solo a meno uno dalla salvezza. Non abbiamo mai vinto, così come Udinese e Salernitana che stanno soffrendo come stiamo soffrendo giustamente noi. Abbiamo avuto un calendario difficile. Le neo promosse in avvio hanno spesso sofferto negli anni precedenti. L’anno scorso erano cinque le squadre senza aver mai vinto dopo sei turni. Tra queste, l’Empoli, passato da 4 punti ai 25 di fine girone d’andata e poi salvatosi con largo anticipo. Il Lecce ne aveva 6, ha girato a 20. Peggio il Monza, uno, ha poi sfiorato la qualificazione in Europa League». Insomma: «Tempo per recuperare c’è». Nel frattempo: «Non mi piacciono i disfattisti. Dobbiamo spingere tutti. Questi ragazzi danno l’anima. S’impegnano. Soffrono. E vivono per far bene. Stiamo pagando, ma dobbiamo essere uniti. Perché la Serie A è un bene di tutti, non solo di Ranieri, di Giulini o dei giocatori. Vogliamo restare in Serie A. Vogliamo costruire qualcosa di buono per il futuro». Tutto d’un fiato. E col cuore in gola.

A testa alta

Ranieri rilancia così la sfida mostrando il petto al destino. «Mercoledì siamo usciti dal campo battuti ma non sconfitti, non ci siamo mai disuniti. La partita col Milan ha lasciato la consapevolezza di aver fatto una buona prestazione, condita, però, da ingenuità. E abbiamo capito sulla nostra pelle quanto si pagano in Serie A». Il riferimento non è alla respinta maldestra di Radunovic sull’1-1, il tecnico coglie addirittura l’occasione per confermare il serbo tra i pali. «Scuffet si deve tenere pronto, ma io do ancora la maglia da titolare a Radunovic».

Il carattere

La Fiorentina nel mirino. «Affrontiamo una bella squadra, aggressiva, tecnica. Gioca molto in verticale. La rispettiamo, ma faremo in modo che anche lei rispetti noi». Ranieri chiede ai suoi di avere più carattere in certe situazioni. «A Napoli la chiamano “cazzimma”, io lo chiamo “mestiere”». Proprio ciò che manca a Pereiro, tornato a disposizione. «Ha una tecnica sopraffina, vede la porta e ha un gran calcio. Io non avrei nessun tipo di preclusione nei suoi confronti se mettesse in campo quella determinazione che piace a me». Ancora ai box, invece, Mancosu e Jankto. «Lo stesso Luvumbo è molto affaticato. In queste due partite ha fatto tanti chilometri e devo valutare bene perché non voglio rischiare di dargli un ulteriore carico».

Glia attaccanti

Ancora una volta Ranieri ricorda di «non aver potuto lavorare con tutti gli attaccanti durante il precampionato. Ma stanno arrivando», puntualizza. «Sta arrivando anche Pavoletti». Parole al miele, stavolta, per Shomurodov. «Lui per me è una seconda punta e sono contento di come sta crescendo. Ha avuto lo scatto in più che doveva avere e sta tornando quello di Genova». Gli applausi si sprecano per Makoumbou («sta facendo un inizio di campionato notevole») mentre alterna carota e bastone per Sulemana («sta facendo molto bene in fase di recupero, deve, però, migliorare la gestione del pallone»). Per tutti: «Ho un gruppo di ragazzi straordinari. Fidatevi di loro».

RIPRODUZIONE RISERVATA