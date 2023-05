Ranieri non ha rimpianti: per me va bene così, adesso pensiamo al Venezia 

«Speravamo di evitare i preliminari in gara secca per arrivare subito alle semifinali e aspettare il prossimo avversario. Non ci siamo riusciti, ma va bene così». Claudio Ranieri fa buon viso a cattivo gioco. Ma il Cagliari ha fatto quello che aveva chiesto, ossia ha vinto a Cosenza evitando cartellini gialli ai diffidati e si è messo nelle condizioni di non avere rimpianti per aver fallito un obiettivo per proprie colpe. Invece i rossoblù hanno centrato il quarto successo di fila e, come ciliegina sulla torta, hanno trascinato Gianluca Lapadula sul trono dei bomber cadetti, come non era mai successo a un giocatore del Cagliari.

Bene così

La Calabria è una terra speciale per Ranieri, che si ritrova, nel dopo-gara, a fare un tuffo nel suo passato, addirittura a inizio carriera quando, da giovane attaccante, si ritrovò conteso tra Cosenza e Catanzaro. Ma il tecnico ha in testa soprattutto il Cagliari e il presente. «Abbiamo dato tutto, in una gara che è stata una grande battaglia. L'abbiamo sbloccata, avremmo potuto fare anche il secondo gol, ma pazienza. Adesso ci concentriamo sul Venezia». Contro un Cosenza che cercava la salvezza, il Cagliari non ha mollato nulla. «Avevo avvisato i ragazzi, mi aspettavo una squadra determinata e pericolosa in contropiede. Il Cosenza non ha mollato fino all'ultimo, siamo stati bravi a fare quello che avevamo preparato».

Bravo bomber

Niente quarto posto, ma un sorriso al Cagliari arriva da Lapadula, a segno anche al San Vito e capocannoniere del torneo cadetto con 21 reti. «Sono contento per Gianluca e per il Cagliari», spiega Ranieri, «perché era dai tempi di Gigi Riva che un giocatore del club non vinceva un titolo di cannoniere e non era mai capitato di vincere il titolo di bomber in Serie B». Il tecnico svela: «Ai ragazzi avevo detto di vincere, ma anche di aiutare Gianluca a fare gol, visto che dopo Riva nessuno aveva vinto il titolo di capocannoniere. Abbiamo scritto la storia e sono davvero felice per lui e per il Cagliari. Ma adesso prepariamoci ai playoff».