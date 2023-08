Ranieri non ha paura dell’Inter: dovremo essere pratici, non belli 

Niente sguardo al passato, soprattutto se si tratta di un passato remoto. Claudio Ranieri ritrova l'Inter, una delle sue ex, una storia che non è mai arrivata a toccare il cuore. Quel cuore che Ranieri concede solo alla Roma e al Cagliari, che domani se la vedrà con una squadra che sogna in grande, in Italia e in Europa. Ma niente paura. «Sappiamo a cosa andiamo incontro, però siamo pronti».

L'Inter nel mirino

Troppo lontana e lieve quell'avventura sulla panchina nerazzurra, nella stagione 2011-12, per sostituire Gasperini dopo appena quattro giornate. Poteva essere amore, fu solo un calesse, con Ranieri che tolse il disturbo dopo 35 partite, tra campionato e coppe, per poi lasciare il posto all'esordiente Stramaccioni. Ma di quei mesi oggi non è rimasta traccia, c'è solo Cagliari-Inter. «E se col Torino c'era curiosità, ora la curiosità è doppia», spiega Sir Claudio. «Affrontiamo la finalista dell'ultima Champions, una delle squadre più forti d'Italia a caccia della seconda stella. Per noi sarà un banco di prova bello, stimolante, importante, difficile. Ma siamo pronti, sappiamo a cosa andiamo incontro». Come col Torino, il Cagliari sa come gioca l'Inter, però l'Inter, e non solo, non sa come giocherà il Cagliari: «Ma ogni allenatore studia gli avversari per cercare di non farli giocare bene, per poi provare a fare il proprio gioco». E non potrebbe essere diversamente contro una delle grandi favorite per la vittoria finale: «L'Inter, considerando anche la passata stagione, ha vinto dodici delle ultime quattordici partite giocate. Sappiamo cosa significhi affrontarla. E' una squadra con tanti campioni, quelli che possono colpirti con una giocata anche se fai la partita perfetta».

Pratici e non belli

Il Cagliari, contro una corazzata simile, dovrà giocare di squadra. «Sono bravi in tutto: nei cross, sanno attaccare, colpire in contropiede. Una squadra perfetta. Sappiamo di dover fare una grandissima partita, guardando a tutto. Le difficoltà ci sono», sottolinea Ranieri, «proveremo a crearne anche noi a loro». Anche perché a Torino sono arrivate risposte importanti: «La squadra ha fatto bene, con personalità. Dovremo però stare attenti perché l'Inter, al primo errore, ti fulmina. Quindi dovremo essere soprattutto pratici, guai cercare di essere belli, non è il mio modo di giocare a calcio. Io voglio essere pratico».

Avanti così

Un comandamento ai ragazzi: «Ho una buona rosa, tutti i giocatori arrivati o che stanno per arrivare li abbiamo scelti uno per uno, in un mercato non facile. Cercheremo di fare il nostro campionato fino in fondo. Come dico sempre, i cavalli si vedono alla fine». E il Cagliari di Ranieri ha un mantra preciso: «E' importante mettere la mentalità giusta, quella di lottare su ogni palla. Dobbiamo essere determinati e volitivi». Infine, sul mercato: «In attacco ho chiesto un giocatore differente da chi c'è per poter giocare con tutti. E tutti i giocatori che sono arrivati avevano il mio beneplacito». Infine: «Tutti stanno bene e, all'inizio, manderò in campo chi sta meglio».