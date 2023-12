Ranieri: noi non abbassiamo la testa 

«Un punto lascia l’amaro in bocca. Ma se continuiamo così, con questa determinazione e con questa voglia di aiutarsi l’uno con l’altro, sono certo che ci salveremo. E ci prenderemo nel girone di ritorno quello che abbiamo lasciato in questi primi mesi». Non è passata nemmeno mezz’ora da Cagliari-Empoli e Claudio Ranieri ha già voltato pagina, più che mai convinto che questa sia la strada giusta. «Ogni partita per noi vale la Serie A», la premessa. «Al di là di questo risultato e dei precedenti», tiene a precisare il tecnico rossoblù, «la squadra ha dimostrato che non vuole mollare, il pubblico ci sta dietro e noi non molleremo».

Il match e il Var

Partita stregata e dai due volti, ancora una volta. «Nel primo tempo abbiamo giocato come giocano loro senza farci trovare con le spalle scoperte, ma anche senza dare palloni giocabili alle due punte. Per questo nella ripresa ho inserito Luvumbo e da quel momento abbiamo attaccato decisamente meglio». La svolta solo in parte. «Loro sono arretrati e noi abbiamo guadagnato terreno sino a chiuderli nella loro metà campo. E tra il gol annullato, il rigore sbagliato e l’occasione di Petagna nel finale direi che ci stavamo riuscendo». Non chiamatela, però, sfortuna. «Si tratta di episodi. Semplicemente». E anche l’arbitraggio non c’entra. «L’arbitro ha sempre ragione». Sembra una battuta, non lo è affatto. «Ho rivisto le azioni calde del match e alle fine sono state prese le decisioni giuste. Diciamo, piuttosto, che il Var non ci è amico». E mentre lo dice, Sir Claudio, sbatte un sorrisino sibillino in faccia al destino.

Il giro di boa

A una giornata dal giro di boa (il girone d’andata si chiuderà sabato a Lecce) Ranieri traccia già un primo bilancio. «Speravo di chiudere l’andata a 18 punti, per poi farne altrettanti nel ritorno. Ma noi non abbassiamo la testa e quello che non abbiamo raccolto prima ce lo prenderemo dopo». I cambi ritardati? «La squadra stava dando il massimo e stava facendo quello che doveva fare. Cambiare solo per cambiare non ha senso». Le scuse di Viola per l’errore dal dischetto? «Era molto dispiaciuto e ha chiesto scusa a tutti. Solo chi gioca e chi si prende le proprie responsabilità, può sbagliare. Ma noi siamo più di una squadra, siamo una famiglia, tutti ci prendiamo le nostre responsabilità e ci dividiamo così il peso».

La Coppa d’Africa

L’Empoli alle spalle, il Lecce nel mirino. Prima, però, c’è la sfida di Coppa Italia, martedì sera a San Siro. «Sicuramente è un’opportunità per chi non gioca o gioca meno. Di sicuro, non metterò quelli che mi serviranno poi a Lecce», chiarisce subito Ranieri che a questa sfida, però, ci tiene, eccome, e non vuole fare certo brutte figure. «Chi giocherà, intanto, avrà la possibilità di mettersi in mostra. Se poi saremo bravi come a Udine, proveremo a qualificarci». Tra i protagonisti contro il Diavolo ci sarà sicuramente Luvumbo, all’ultima in rossoblù prima di partire per la Coppa d’Africa. «Sarà con noi a Milano, poi andrà via», taglia corto l’allenatore di Testaccio, che potrebbe perdere l’angolano per un mese. A proposito: il mercato? «Il gruppo è competitivo per arrivare fino alla fine. Se poi ci sarà qualcosa da migliorare, questo spetta alla società che mi chiederà, nel caso, il parere su quei giocatori». Tempo al tempo.

