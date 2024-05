Ranieri: Milan grandissima squadra, ma siamo pronti  

Assemini. Tutto sotto controllo, tutti sul pezzo. Persino la sofferenza nella seconda parte della gara pareggiata con il Lecce ha lasciato qualcosa, oltre al punto in classifica. «Ancora una volta il Cagliari ha dimostrato di avere un grande spirito di gruppo, lo stesso che l’anno scorso ci ha permesso di salire dalla B alla A», mostra il petto Claudio Ranieri. «Grazie al carattere, al senso di abnegazione e alla preparazione psico-fisica che hanno i giocatori». Testa alta, insomma, e rivolta a San Siro dove i rossoblù affronteranno domani sera il Milan. «Sappiamo che ci giochiamo la Serie A in queste ultime tre partite, che saranno difficili, ma siamo pronti, stiamo bene», assicura il tecnico romano per poi lanciare la sfida al Diavolo, senza comunque snobbare le insidie di una trasferta che solo pochi mesi fa poteva sembrare proibitiva. «Stiamo parlando di una grandissima squadra che ha talmente tanti campioni che possono risolvere la gara in qualsiasi momento. È quella, poi, che ha fatto più gol con calcio d’angolo o susseguenti al calcio d’angolo. Sappiamo tutto questo e il resto. Per cui dobbiamo essere sempre vigili e fare una partita eccelsa». Inutile girarci attorno.

Il programma

Fiato sospeso e adrenalina a mille. Non sarà comunque un turno decisivo, questo che comincia stasera con Frosinone-Inter. «Semmai lo sarà l’ultimo. E mi auguro che la Lega metta tutti allo stesso orario, non chi prima e chi dopo come ha fatto in questa giornata», puntualizza Sir Claudio, stizzito, e non poco.

Partita per partita

Inutile dosare le energie in vista degli impegni successivi, ci sarà poi tempo per pensare al Sassuolo. «Io penso partita dopo partita», chiarisce Ranieri. «Non posso pensare ad altro. Adesso affrontiamo il Milan, sappiamo come gioca e le sue qualità. Noi dobbiamo fare la nostra partita con i migliori giocatori che ho in questo momento. Scelgo i primi undici perché penso che siano i migliori che mi possono permettere di fare una buona figura, poi il risultato sarà figlio degli episodi, come sempre».

Attacco al completo

A proposito di acciaccati, come sta Mina? «Come nelle altre settimane. Ha fatto tutto il lavoro da solo nei giorni scorsi, insieme al preparatore, e si è aggregato ora al gruppo svolgendo parte dell’allenamento con i compagni». Insomma, in un modo o nell’altro ci sarà domani a San Siro. Così come l’attacco al gran completo. «Certo, non stanno tutti al cento per cento, però poter contare su di loro in panchina mi dà un ampio ventaglio di scelte, sperando che la mia scelta sia la soluzione più idonea per quel momento della partita», ammette Ranieri. E il fatto che il Cagliari non abbia un grande goleador quest’anno non lo preoccupa: «L’importante è farli i gol, a prescindere da chi li fa e quanti ne fa. Come gol fatti stiamo bene. Dovevamo essere, invece, più bravi in fase difensiva, questo sì. Perché ne abbiamo incassati troppi».

Ancora una big

In difficoltà con le piccole e grande con le grandi, il paradosso del Cagliari nelle ultime settimane. Così, la sfida col Diavolo sembra arrivare a pennello. Ranieri smorza. «Non saprei, anche perché quando giochi contro queste grandi squadre non sai mai come va a finire. Poi col Lecce non abbiamo fatto male, anzi», tiene a puntualizzare. «Adesso magari abbiamo l’amaro in bocca perché siamo stati raggiunti e abbiamo rischiato anche di perdere. Però in undici contro undici abbiamo fatto un gran primo tempo. Questo è ciò che mi porto dietro e mi auguro di fare a Milano una bella partita così come abbiamo fatto con le grandi Atalanta, Inter e Juventus».

Insidie e certezze

Domani potrebbero incidere i malumori della piazza nei confronti di Pioli o Leao, il Milan poi ha già in tasca la qualificazione in Champions e non ha più nulla da chiedere al campionato. Ranieri storce il naso, non si fida del Diavolo ferito. «Non si possono fare previsioni proprio per la bontà del loro parco giocatori. Se non gioca Tizio, c’è Caio, che se non è più forte, poco ci manca». Meglio pensare a se stessi, insomma. «Noi dobbiamo fare bene il nostro compito tattico. Con qualità, determinazione e aiuto reciproco».

