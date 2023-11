Ranieri: mi tengo stretto questo punto 

«Quando non si può vincere, è importante non perdere. E io mi tengo stretto questo punto». Nessun rimpianto, nussun dolore. Claudio Ranieri dà subito un peso specifico al pareggio appena conquistato con il Monza in una gara dai due volti che, per l’allenatore del Cagliari, rispecchia abbastanza fedelmente l’1-1 finale. «Abbiamo fatto un primo tempo molto intenso, purtroppo abbiamo segnato solo un gol. Nella ripresa poi sono usciti loro, hanno avuto molto possesso palla, hanno provato a stanarci. Alla fine potevano vincere. Ma potevamo farlo anche noi con Lapadula». Tradotto: «È giusto così». E testa ora alla partita di sabato prossimo all’Olimpico contro la Lazio. «La strada è lunga, non possiamo mollare mezzo centimetro».

Bravi tutti

Il tono pacato, lo sguardo rilassato. Ranieri non è certo il tipo che si accontenta, ma è consapevole di aver ottenuto il massimo dalla gara con i brianzoli, alla luce anche delle fatiche dei nazionali, e guarda avanti col sorriso. «Bravo il Monza e bravi anche noi», sottolinea l’allenatore rossoblù che ieri ha conquistato il 700° punto in Serie A nel 450° match tra Cagliari, Napoli, Fiorentina, Parma, Juventus, Roma, Inter e Sampdoria. «Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi. Abbiamo disputato una grande partita, anche quando abbiamo difeso, nostro malgrado. Purtroppo», ammette Ranieri, «non avevamo la lucidità per ripartire con Luvumbo e Petagna per quanto Andrea si sia battuto come un satanasso. Ma il Monza è una signora squadra e bisogna dare merito anche a chi ti schiaccia nella tua metà campo».

La strategia

Chiaro da subito l’obiettivo del Cagliari, schierato a specchio non a caso. «Era importante non far arrivare palle giocabili in area a Colombo, Colpani e Mota e nemmeno palle lunghe per Gagliardini. E da questo punto di vista siamo stati impeccabili». Soprattutto nel primo tempo, quando i rossoblù hanno tolto spazi e riferimenti al Monza e avrebbero meritato un vantaggio più consistente. «Siamo consapevoli di quel che potevamo fare e del valore dell’avversario. Alla fine è un buon pari. Pensiamo ora alla prossima partita».

I protagonisti

Non prima, però, di aver applaudito i suo giocatori. Dossena in primis. «Ormai si sta specializzando». Non smette di stupire Viola, con la fascia da capitano sul braccio per la seconda partita di fila. «Ha un piede ben allenato», ci scherza su Ranieri (tra i due c’è un gran feeling). «Quando sono arrivato era infortunato, la squadra, tra l’altro, stava viaggiando in quel momento», ricorda il tecnico di Testaccio. «Ma l’ho comunque inserito sempre all’ultimo e si è visto. Fa la differenza. È un ragazzo molto intelligente. Si è appena laureato con una tesi sull’empatia, me la son fatta dare e appena avrò tempo la leggerò con particolare interesse. Sta facendo davvero un ottimo percorso in campo con la qualità che ha». Più o meno la stessa qualità che sta permettendo al giovanissimo Prati di prendere per mano la squadra. «Sta diventando sempre di più il nostro punto di riferimento. Si fa trovare nel posto giusto al momento giusto e sono sicuro che presto arriveranno anche le giocate risolutive».

RIPRODUZIONE RISERVATA