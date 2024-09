Ranieri: «Mi auguro di non dover tornare» 

«Mi auguro di non dover tornare». La battuta è di Claudio Ranieri ma, di questi tempi, fa molto rumore. Il mister l’ha pronunciata a Loreto Aprutino, in Abruzzo, durante una cerimonia dedicata a Gigi Riva. «Mi auguro di non dover tornare ancora una volta a Cagliari», ha detto Ranieri incalzato dal pubblico, «perché non c’è bisogno di un cambio di allenatore». Il Cagliari, in ritiro dopo la sconfitta con l’Empoli, oggi tornerà in campo alla Unipol Domus (fischio d’inizio alle 18.30) contro la Cremonese, sedicesimi di Coppa Italia. Potrebbe giocare Pavoletti (in alto a sinistra, foto Fabio Murru).

alle pagine 42, 43, 44