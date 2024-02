Ranieri: mettiamo un punto e a capo 

Potenza di un pareggio. «Mettiamo un punto e a capo». Il sorriso liberatorio a fine gara di Claudio Ranieri vale più di mille parole. «Eravamo in burrasca piena, ci siamo poi ripresi per due-tre partite e poi di nuovo sotto a navigare in burrasca», ricorda l’allenatore del Cagliari che si aggrappa con tutte le sue forze all’1-1 con l’Udinese e, soprattutto, alla reazione della sua squadra. «Che sarebbe stato un campionato difficile ne eravamo consapevoli dall'inizio, ma questi ragazzi hanno dimostrato ancora una volta che non hanno nessuna intenzione di mollare. Ogni giorno ci carichiamo a vicenda. Non sarà facile, lo sappiamo. Ma ci proveremo sino all’ultimo minuto dell’ultima giornata».

Il segnale

Era fondamentale dare un segnale e muovere la classifica, stavolta più che mai. «Questa giornata ci lascia un punto dopo quattro sconfitte consecutive. E ce lo teniamo stretto». L’impatto complicato? «È normale che i ragazzi dopo quattro sconfitte fossero impauriti inizialmente, vista anche la pressione dell’Udinese. Sono stati bravi, però, a non scomporsi e dopo il gol si sono sciolti di più, indubbiamente. Loro meglio nel primo tempo, nella ripresa, invece, abbiamo fatto noi qualcosa in più». Così, insieme al punto (d’oro), nella valigia finisce anche qualche rimpianto.

I protagonisti

Il gol porta ancora la firma di Gaetano, sul quale Ranieri aveva già speso parole importanti alla vigilia del match con l’Udinese. «Ha avuto un impatto davvero positivo», ribadisce, «così come Mina che è stato un punto di riferimento dietro. Ci serviva un ragazzo che desse esperienza, equilibrio e personalità in difesa», sottolinea il tecnico di Testaccio che sperava di avere già in estate il colombiano. Qualche piccolo segnale di rinascita per Jankto: «Non mi stava convincendo quest'anno, anche stavolta non è partito bene. Poi l’ho invertito con Luvumbo perché ci stavano attaccando sulla fascia sinistra e da lì il loro quinto non ha più spinto come prima».

Il Napoli nel mirino

Ora testa al Napoli dell’ex Mazzarri, atteso tra sei giorni alla Unipol Domus in una sfida che promette fuochi e fiamme, vista anche l’importanza dei punti in palio. «Sarà una gara difficilissima contro una squadra che sta giocando la Champions e che l'anno scorso ha vinto lo scudetto con merito», la premessa di Sir Claudio. «Ma ci prepareremo bene per dare tutto in campo e provare a imporci», il nuovo guanto di sfida.

RIPRODUZIONE RISERVATA