Ranieri: ma questo non è un passo indietro 

«Complimenti al Monza, ma il nostro non è un passo indietro. Perdere 1-0 su punizione contro questa squadra non può essere un passo indietro». Per Claudio Ranieri la prova del Cagliari ieri in Brianza non è tutta da buttare, anzi. «Io sono soddisfatto della prestazione dei miei ragazzi», replica così il tecnico rossoblù a chi storce il naso nella sala stampa dello U-Power Stadium. «Poi certo, abbiamo tirato solo una volta in porta e purtroppo stavamo in fuorigioco. Ci è mancato quel qualcosina in più», ammette. «Ed è un peccato perché avevamo preparato bene la gara sapendo della loro qualità, del sistema di gioco, di come si trovano. E siamo stati molto bravi, compatti». Traditi dal capolavoro di Maldini jr, ma non solo. «Non voglio accampare scuse, ma quando ti mancano quei giocatori che ti possono dare quel qualcosa in più in fase di rapidità e imprevedibilità, poi dopo, a gioco lungo, lo paghi. Però io ho fatto i complimenti alla squadra», tiene a precisare. «Quello che avevano da dare, lo hanno dato, contro una buonissima squadra che nel primo tempo, quando è stata partita vera, non è riuscita quasi mai a farci male. Nella ripresa dovevamo rischiare di più per portare a casa il pareggio, non ci siamo riusciti».

I tifosi

Testa all’obiettivo. «Noi abbiamo questa qualità e siamo fieri della nostra qualità», mostra il petto Sir Claudio. «Noi siamo una buona squadra che lotta per non retrocedere. Non dobbiamo perdere il focus che lotteremo e soffriremo in tutte le partite. Poi ci saranno quelle in cui puoi fare qualcosa in più e quelle in cui ti arriva davanti una valanga. Noi lo sappiamo e continueremo a lottare, questa è la cosa più importante», chiarisce una volta di più. «Volevamo far bene davanti a tutte le migliaia di sardi che sono venuti a sostenerci. Ci dispiace di non avergli dato una gioia. Però siamo fieri e orgogliosi del fatto che tutto quello che avevamo lo abbiamo messo in campo. Pur non facendo benissimo nella seconda parte».

Le assenze

Onore all’avversario. «Il Monza ha giocatori con esperienza, gioventù, qualità. Eppure, oggi li avevamo imbrigliati bene», il grande rimpianto di Ranieri. «Certo, sulle palle inattive non ci puoi fare niente, ma c’eravamo. Loro sanno giocare a calcio, ti sanno aspettare, sanno ripartire. Hanno tutto. Complimenti davvero a Raffaele perché ha tirato su una bella squadra». E al Cagliari sono mancate le armi per sorprenderla. «Non solo Gaetano. sono mancati un po’ tutti quei giocatori che mi danno il rapporto imprevedibilità-velocità. Gaetano quindi, come Luvumbo. Ma non mi piace mai parlare degli assenti», taglia corto. «Noi siamo questi, siamo una squadra quadrata».

Testa alta

Avanti tutta a testa alta nonostante il ko. «Sicuramente i ragazzi sono dispiaciuti, però abbiamo fatto la partita che avevamo pensato. L’anno scorso abbiamo conquistato la promozione all’ultimo secondo», ricorda Ranieri, «sappiamo che dobbiamo lottare sino alla fine. Siamo vaccinati», assicura. «Sappiamo che troveremo grandi squadre. Affrontiamole una alla volta e vedremo cosa potremo fare».

RIPRODUZIONE RISERVATA