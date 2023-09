Ranieri lo stratega ricomincia da tre Sarà ancora 3-5-2? 

A sorpresa, ma neanche troppo. Domenica, contro l'Udinese di Andrea Sottil, Claudio Ranieri ha rispolverato la difesa a tre per il suo Cagliari. Il tecnico di Testaccio, tutt'altro che un integralista, ha quindi riproposto un 3-5-2 che non lo esalta, ma che ha restituito quegli equilibri che i rossoblù, nelle precedenti partite, non riuscivano a trovare, ma non solo. In questo modo ha sfruttato al meglio la fornita batteria di difensori centrali e ha creato le condizioni ideali per inserire in regia il giovane Prati, affiancato da due mezze ali e con una barriera solida alle spalle.

La scelta di Re Claudio

Ranieri, si sa, studia la sua squadra e le caratteristiche dell'avversario. In fondo, la difesa a tre era stata, già lo scorso anno, la mossa iniziale. Dall'esordio col Como e per i primi due mesi, fino alla svolta col 4-3-1-2, ma i tre dietro erano stati rispolverati anche nel finale di regular season, con Perugia e Palermo. E così, riecco la difesa a tre, così come era avvenuto all'esordio contro il 3-4-2-1 del Torino. Contro i granata si era partiti con Goldaniga, Dossena e Obert, salvo poi utilizzare Zappa da terzo centrale a inizio ripresa. Poi, contro Inter e Bologna, il Cagliari aveva puntato sul 4-4-2, ossia il modulo che, a inizio stagione, era stato scelto come abito tattico di riferimento, quello per il quale si era andati a cercare gli elementi giusti, a partire dal ceco Jankto. Contro l'Udinese, il 4-4-2 ha lasciato spazio al 3-5-2. Nessuna bocciatura, visto che Ranieri ama allenare una squadra camaleontica, che abbia una sua identità, ma che, come l'acqua, sappia adeguarsi a quello che richiede il campo e la squadra avversaria. «Volevo bloccare le loro due punte e soprattutto gli esterni», ha spiegato il tecnico nel dopo-gara. «Giocando col 4-4-2 loro avrebbero cambiato spesso il lato d'attacco, sfruttando il quinto e guadagnando terreno. Con tre difensori e due esterni, la squadra era più protetta e poteva creare più problemi».

Camaleontico

Dall'Udinese all'Atalanta, altra formazione che parte con la difesa a tre e sfrutta i quinti. «Ora studieremo come possiamo creargli problemi, come mettergli dei granelli di sabbia. Ecco perché potrei cambiare, deciderò ancora la sera prima della partita». Ranieri già pensa al Cagliari di Bergamo, analizzando anche i difensori a disposizione. Con l'Udinese si è visto un terzetto inedito, con Wieteska, Dossena e Hatizidiakos, promosso da Ranieri: «Si sono aiutati molto, hanno fatto buonissime cose. C'è da migliorare, ma è normale, Hatzidiakos aveva solo una settimana di allenamenti». A Bergamo non ci sarà Wieteska, ma lì dietro il tecnico può scegliere tra Goldaniga e Obert, senza dimenticare che anche Deiola, all'occorrenza, può fare un passo indietro, mentre Capradossi resta tra gli infortunati.

RIPRODUZIONE RISERVATA