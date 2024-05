Ranieri, l’ennesima favola rossoblù 

La sciarpa del Cagliari sul collo, la polo bianca fradicia dopo il gavettone di Augello e Aresti al triplice fischio, le braccia al cielo e le lacrime agli occhi mentre i tifosi lo acclamano e venerano come se fosse un dio e non smettono un attimo di cantare: «Risorgeremo, lo ha detto Claudio Ranieri». Accanto a lui i giocatori, sembrano quasi fargli da scudo. Ci sono tutti, pendono dal suo sguardo commosso e commovente, Nandez, Luvumbo e Deiola lo sollevano dolcemente per portarlo in trionfo. «Ce la fate, però, a girarmi che non ce la faccio a salutare così?!». Poi ancora lì, sotto la Curva Nord del “Mapei Stadium” che esplode di gioia con le bandiere rossoblù al vento, stavolta insieme al presidente Giulini che lo scorta abbracciandolo per poi lasciargli la scena. Ora è solo, Re Claudio II, davanti alla sua gente, batte forte la mano sinistra sul petto all’altezza del cuore e piange come un bambino. «Questa salvezza è, soprattutto, per loro. C’è un rapporto Isola-squadra incredibile e sono davvero contento per loro», chiarisce subito davanti alle telecamere a chi ha vissuto tutto questo dall’esterno, ancora provato dall’emozione, felice e orgoglioso per l’ennesima impresa. Trentatré anni dopo la prima salvezza in Serie A. «Sempre con il Cagliari. Sempre il 19 maggio. Sempre con una vittoria in Emilia».

La svolta dopo la Lazio

Sin troppo facile individuare il momento della svolta in questa stagione a dir poco convulsa. «Io credo che il fuoco si sia acceso dopo la sconfitta con la Lazio, quando ho annunciato le dimissioni ai giocatori». Scontato. Stavolta, però, il tecnico di Testaccio svela ulteriori particolari di quel confronto che si è consumato nella pancia della Domus, sabato 10 febbraio: «A loro ho detto: “voi avete bisogno di un elettroshock. Il mio credo è sempre stato: come ti alleni, giochi. E voi vi allenate benissimo, ma poi quando giocate non vi vedo altrettanto convinti. Bene, voi avete bisogno di un elettroshock e io vado via”. L’avevo comunicato prima anche ai miei collaboratori: “vado via, altrimenti questi retrocedono, sono convinti che con me si salvano, ma in partita non li vedo sul pezzo”. E lì mi hanno sorpreso. Perché di solito, quando tu dici queste cose a una squadra, stanno tutti a testa bassa, stanno zitti. Tu esci e te ne vai. E invece lì, i ragazzi, Lapadula, Pavoletti, e via via gli altri, si sono ribellati. “No, abbiamo fatto tutto insieme. Siamo saliti insieme e deve restare con noi. Sarebbe troppo facile”. Mi hanno spiazzato. “Benissimo, allora continueremo tutti insieme. Ma voi svegliatevi”». Così è stato.

Nel segno di Riva

Tre mesi dopo, la salvezza è in cassaforte. Addirittura con un turno d’anticipo rispetto alla fine del campionato. «Io ho sempre detto: “lotteremo sino all’ultimo secondo dell’ultima giornata”. Mi ero tenuto una giornata di resto», scherza e mostra il petto Ranieri. «E sono contento di festeggiare davanti ai nostri tifosi che se lo meritano». Il richiamo ai tifosi è sempre stato una costante nelle parole dell’allenatore romano, figurarsi oggi. «Durante la riunione tecnica al mattino», racconta, «ho ricordato quello che mi aveva detto Gigi Riva prima della partita a Bari, ossia che non c’erano solo i tifosi sugli spalti ma che c’era tutta un’isola dietro. Ecco, ho ripetuto, papali papali, quelle frasi ai ragazzi». E la risposta sul campo è stata encomiabile. «Ma i ragazzi hanno sempre dato tutto, anche quando abbiamo giocato male o preso alcune libecciate che, sapevo, sarebbero arrivate». Ranieri parla con il cuore in mano. Considera davvero i suoi giocatori come dei figli e si è sempre fidato di loro. «Ci sono partite in cui tu non riesci a imbavagliare l’avversario, non riesci a fargli male quando riparti e devi cercare di fare il possibile. Ma la volontà di fare bene c’è stata in ogni partita». Tutto il resto è noia.

Il futuro

Ora che succede? Giulini ha ribadito: «Ranieri può restare sino a quando vuole». Il tecnico di Testaccio ascolta e sorride: «Sì sì, me l’ha detto. E io lo ringrazio. Cagliari è casa mia. Adesso godiamoci questa salvezza agognata», taglia corto. «Lasciatemi tranquillo, saranno tre mesi che me lo chiedono. Io ho un altro anno di contratto», ricorda per poi sottolineare: «Io metto sempre il Cagliari davanti a tutti e l’ultima emozione è sempre la più forte. Abbiamo fatto molto bene l’anno scorso e abbiamo fatto benissimo quest’anno. Ho ottenuto tanti risultati importanti nella mia carriera, ma il Cagliari lo metto al primo posto perché mi ha dato il la a diventare un allenatore. Tre promozioni e due salvezze». Il futuro nel passato, e viceversa. «L’ultima gioia è sempre la più bella. Anche perché ci mettono poco a dirti “sei vecchio, sei bollito, sei fritto, sei cucinato”». Quell’occhiolino tra le lacrime di gioia vale più di mille parole.

RIPRODUZIONE RISERVATA