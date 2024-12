Ranieri, la svolta in sei partite: «Dicembre dirà chi è la Roma» 

Roma. Lecce, Braga, Como, Sampdoria, Parma e Milan. Sei gare che delineeranno il futuro della Roma tra campionato, Europa League e Coppa Italia. Quattro delle sfide citate saranno in casa con solo Como e Milano lontano dall'Olimpico dove comincerà il mese della verità contro i pugliesi. Imperativo vincere perché i 13 punti fin qui conquistati obbligano i giallorossi a invertire una rotta che per il momento sta portando più vicino alla zona retrocessione che a quella Champions. E il primo a caricare di responsabilità la Roma è proprio Claudio Ranieri. «Dicembre ci dirà chi siamo e cosa vuole fare la Roma, siamo i primi a doverci dare questo tipo di risposte», ha chiarito il tecnico a due giorni dalla partita, in programma domani.

La scossa

«La classifica è lo stato attuale delle squadre, ora lottiamo per uscire dalla parte bassa e i miei sono giocatori abituati a stare dall'altra. Io, invece, sono abituato a stare da entrambe, ma sono convinto», ha puntualizzato Sir Claudio, «che risponderanno colpo su colpo, per questo ho parlato di dicembre per capire chi saremo. Come San Tommaso voglio toccare per credere». Intanto la prima cosa che Ranieri vuole vedere è l'atteggiamento, lo stesso delle gare con Tottenham e Atalanta, senza lasciar spazio ad alcun tipo di alibi, arbitri compresi nonostante a più riprese il diesse romanista, Florent Ghisolfi abbia manifestato pubblicamente i diversi torti subiti in questa prima parte di stagione. «Se facessimo un'intervista alle squadre di Serie A tutte si lamenterebbero», ha detto l’ex allenatore del Cagliari. «Ma la cosa più difficile nel calcio italiano è fare l'arbitro. Bisogna rispettarli. Poi è giusto ogni tanto lamentarsi, ma sempre rispettandoli perché sono persone come noi. Quando giocavo io sbagliavano di più di oggi. Non correvano come oggi, non erano preparati come oggi e non c'era il Var. Se analizziamo gli errori di una volta con quelli di adesso ringraziamo dio che sono molti di meno». Per questo vuole rivedere l'intensità delle ultime partite che è «quella giusta e che voglio che ci sia. Ho avuto pochi giorni per una settimana tipo e non è facile quando cambi quattro allenatori con filosofie diverse in un anno». Ecco allora che anche il Lecce si trasforma in un avversario insidioso.

