Ranieri, la Lazio il miglior nemico 

La Lupa nel cuore, l’Aquila nello stomaco. Certezze indissolubili sin da quando stava imparando i nomi e i versi degli animali e scalciava nei vicoli di Testaccio dove il padre aveva una macelleria. Ancora non sapeva che il calcio lo avrebbe poi vissuto da protagonista, che sarebbe diventato addirittura un’icona della Roma e che le soddisfazioni più grandi in Serie A se le sarebbe prese proprio contro la Lazio. «La mia vita è tutta un derby», disse in conferenza stampa durante la prima esperienza sulla panchina giallorossa a pochi giorni da una stracittadina più calda del solito. Nella Capitale come a Milano, Torino e Genova: il derby nel destino per Claudio Ranieri, l’unico allenatore italiano a non averne mai perso uno. Il derby è un derby, sempre. Ovunque. Quello con i biancocelesti, però, è diverso e va oltre ogni logica. È una questione d’onore, praticamente una missione. E sfidarli di nuovo con il Cagliari fa un certo effetto. La partita di sabato all’Olimpico non è un derby, certo, ma è come se lo fosse per il tecnico rossoblù, uno dei rivali storici per la tifoseria anche per alcuni sfottò in stile romanesco che ne hanno fatto da contorno.

Nel mirino

Ranieri sa bene che cosa lo aspetta, l’accoglienza non sarà certo quella regale che gli riserva ogni stadio in cui gioca il Cagliari, con una reverenza multicolore che lui e pochissimi altri uomini di calcio possono vantare. Fede giallorossa, incondizionata. Quando gli hanno chiesto quale sarebbe stato il suo futuro dopo il titolo vinto in Premier con il Leicester rispose senza peli sulla lingua: «Tornerei volentieri in Italia. In qualsiasi squadra abbia qualcosa di interessante da propormi. Qualsiasi eccetto la Lazio, chiaramente». Provocatore? No, sincero. Se poi la querelle mediatica incalza, certo non la manda a dire. Come quando al termine di un derby, guarda caso, la Lazio si lamentò dell’arbitraggio. «Ma ve state a attaccà ar fumo della pipa?», la sua risposta piccata. «Così i romanisti stanno a gode' come i ricci». O ancora quando, prima di un Roma-Genoa con l’Atalanta concorrente per la Champions impegnata proprio contro la Lazio, tirò fuori un episodio di nove anni prima quando la Curva Nord con lo striscione “Oh nooo” sembrava quasi chiedere alla sua squadra di scansarsi contro l’Inter per favorirla nella corsa scudetto con la Roma. «E così è stato, così fu. A queste cose ci deve pensare la Lega. Io penso a giocare, ad allenare. Sono sempre stato una persona leale, e questo per me è importante». Facile immaginare la reazione del popolo biancoceleste e, in particolare, del club.

I precedenti

La Lazio il miglior nemico di Ranieri anche alla luce dei risultati. Con la Roma ha sempre vinto, il bilancio complessivo è di 12 vittorie, 6 pareggi e 8 sconfitte considerando tutte le volte che l’ha affrontata in carriera, anche quando allenava la Sampdoria, l’Inter, la Juventus, il Parma, il Chelsea, la Fiorentina, il Napoli e il Cagliari chiaramente, la prima volta, nella stagione 1990-91. Trentatré anni dopo, scorre la stessa adrenalina nelle vene. Come un derby. Più di un derby.

